Viaje a lo profundo: por qué bucear el Lago Moquehue es atracción mundial

Sobre la línea que separa el aire del agua hay un paisaje de película. En medio de la Cordillera de los Andes, las araucarias milenarias, coíhues y lengas pueblan un bosque en torno a un lago transparente. Entre el verde aparece la playa limpia y en el agua, el sol que choca contra la superficie y se mete a lo profundo, hasta ese lugar en que las percas y las truchas se dejan alumbrar.

Sebastián Peri, es instructor de buceo, oriundo de Zapala, Neuquén. Llegó a vivir a orillas del lago Moquehue después de haber buceado el mundo. Por muchos años, llegaba los veranos y en invierno viajaba por Europa, África o Asia. Pero desde hace tiempo eligió quedarse para vivir tranquilo y formar su familia con Florencia y su hija.

Hace unos días, el lago en el que tiene su emprendimiento Patagonia Diving, fue noticia al convertirse en sede del Curso de Instructor Internacional PADI (Asociación Profesional de Instructores de Buceo). Sebastián con Nicolás Peri trabajaron varios meses para incluirlo en el circuito internacional de buceo. Lo lograron y Sebastián destaca la importancia de lo que vivieron.

“Llegaron candidatos de todo el mundo para obtener el título de instructores, con el que podés trabajar en cualquier parte. Es la primera vez que se da un curso en Neuquén, se dicta en todas las capitales más importantes del buceo y con meses de trabajo logramos traerlo”. Ver aparte.

Ver o no ver, esa es la cuestión

Sebastián explica que las características que tiene el lago en cuanto al buceo, y lo que lo hace privilegiado, es que en el agua la visibilidad es de 20 o 30 metros y al no haber olas, no hay riesgos, como el mar del fondo. Lo compara con lugares como Madryn, Las Grutas, a los que acompañó a alumnos a bucear y se mareaban por trasladarse en embarcaciones o abajo no había buena visibilidad.

“Acá el factor uno es que vas a bucear como sea, con riesgos prácticamente nulos. Muchos de los que llegan, después de ver redes sociales, películas, creen que habrá ballenas, peces de colores, y claro no es así. En el lago hay muchas percas, truchas, algunos troncos de lengas, araucarias, que componen lindas formas”, destaca.

En el buceo hay muchos subtipos. En este lugar se hace el buceo en altura, buceo profundo, técnico con mezcla de gases. Hay una isla que se llama Isla Lepen y es exclusiva para buzos certificados. Es buceo de pared muy bonito. En cuanto a interesados, dice que antes recibía gente de Chile, de Buenos Aires, pero cada vez vienen más de Neuquén, y son buzos con certificación.

“Para venir a bucear lo que se necesita es ganas de pasarla bien. Si no tenés hecho el curso ofrecemos un bautismo de buceo, que consiste en una clase teórica en la que damos las medidas de seguridad, como respirar abajo del agua, como manejarse, las 5 reglas de oro del buceo. Después nos metemos en un lugar poco profundo para que te adaptes al equipo”, relata.

El 95% de los que llegan no tienen el curso. El único motivo por el que no podrás explorar el fondo, es por tener claustrofobia o pánico. Igual hay un plan para vos. Es que es una playa con un buen entorno perfecto y un parador. Así que mientras los otros bucean podes darte un chapuzón o tomar sol. Y los que van a hacer el curso, después de las tres horas tienen incluido un licuado o una cerveza artesanal para disfrutar.

Parque con esculturas

Se cumplió un año del hundimiento de una escultura que llegó a Moquehue, el día que Argentina jugó al final contra Francia y se coronó campeón del Mundial de fútbol.

La obra la realizó el grupo Inminente, quienes le dieron vida a una estatua que empezó siendo una esfinge y mutó a gárgola. Es de cemento y hoy está a seis metros de profundidad.

El plan ahora es más grande: buscan realizar un parque subacuático y por estos días comienza a crecer. “Federico labella es el próximo artista encargado de sorprender con su escultura. Está trabajando y está casi lista pero es una sorpresa. La idea es poner 5 esculturas respetando el ambiente, con materiales como cemento, madera, que no contaminen”, concluye Seba e invita.

¿Cuánto sale ir a bucear a Moquehue?

Un bautismo, hoy, sale $60.000. Incluye seguro, equipos especiales, fotografías. Al salir hay un bar de uso exclusivo para los buceadores, un licuado o una cerveza artesanal Moquehuina.

Se puede hacer desde los 10 años. Si son menores ir con los papás. Dura tres horas. Todos los residentes de la provincia tienen descuento.

Un hospedaje para 4 personas sale unos $115.000.

Para comer: una pizza $3000 y cerveza $2.500 la pinta grande.

En el circuito internacional de buceo

A partir de este primer curso, el lago Moquehue se suma a los mejores destinos para bucear.

“Vino gente que no conocía ni la provincia, ni el lago y los sorprendimos con el buceo que se puede hacer, pero también con el paisaje, con el lugar, con la hospitalidad de la gente. Fueron 14 días y acompañaron unos días increíbles”, dice Sebastián.

PADI es la certificadora más importante de buceo deportivo del mundo, justamente es la que más buzos internacionales certificados tiene.

Para Seba la importancia “es que Neuquén sea un lugar que empiece a ser conocido no solamente por sus bellezas naturales, que es indiscutible, sino también por aquellas personas que se dedican al buceo, el buceo deportivo y al buceo técnico”.

En Argentina, los puntos más conocidos son Puerto Madry, capital nacional del buceo, y es el lugar en donde se realiza curso para instructores de buceo internacional, Las Grutas y Buenos Aires.

Al finalizar manifestó que “personalmente, que vivo en Moquehue y es el lugar que elegí para formar mi hogar y mi familia, que esté en la grilla de lugares de PADI, junto a Australia, Oakland, California, Brasil con Fortaleza y Arrecife, es realmente una satisfacción y alegría enorme”.

Cómo llegar a Villa Pehuenia Moquehue

Es posible acceder de manera terrestre por tres accesos:

Por ruta 13 desde la ciudad de Zapala, pasando por Primeros Pinos. (Generalmente no habilitada en invierno).

Por ruta 40 desde Zapala pasando la localidad de Las Lajas, empalmando a la Ruta 242 hasta Paso Internacional Pino Hachado y empalmando hacia la RP23. (Generalmente no habilitada en invierno).

Por ruta 46 desde Zapala por Rahue camino Aluminé, empalme a la RP23 y a la RP13 hasta nuestra localidad.

Podés consultar a Vialidad Provincial al 0810-333-7882. Ver estado de las rutas