De Moquehue a Pehuenia por la ruta nevada: épico video en la joya escondida de Neuquén

Sebastián y Florencia filmaron un maravilloso video en el camino que une Moquehue con Villa Pehuenia. Son 15 kilómetros rodeados de bosques nativos de araucarias milenarias, coíhues, lengas y ñires en la cordillera neuquina. Aquí, en este paraíso agreste de la Patagonia, viven y trabajan. Aquí nació su pequeña hija y quieren que crezca entre lagos y montañas en el lugar donde apuestan a su proyecto de cabañas, buceo, bar, nieve en invierno y playa en verano.

Esto es lo que veían mientras iban de Moquehue a Villa Pehuenia. Fotos: @aymaramoquehue

Todo esto lo sabemos porque nos gustó tanto el video que les pedimos permiso para compartirlo. Y también les pedimos que nos contaran su historia. ¿Cómo llegaron hasta Moquehue? ¿Cómo es vivir ahí? ¿Cómo se ganan la vida? Toma la palabra Sebastián.

Sebastián, el trotamundos que eligió volver

Soy Sebastián Peri, tengo 41 años y soy instructor de buceo. Oriundo de Zapala, Neuquén.



Conozco Moquehue desde que nací! Es más, aprendí a caminar acá! Mis padres tenían una casa de vacaciones desde el año 78, quel hoy se convirtió en nuestro hogar.

Sebastián dando su primeros pasos en Moquehue.

Viví durante mucho años haciendo temporada de verano en Moquehue y en invierno me iba a buscar calorcito a Europa, Asia o África. Viví así durante muchos años recorriendo varios países donde trabajé como instructor de buceo, camarero, estatua en la calle, pintor, etc, etc, etc…

Florencia, Sebastián y su pequeña hija. Se asoma Kala. Fotos: @aymaramoquehue



Desde el 2007 que ya comencé con la idea de querer vivir en Moquehue definitivamente y fue durante ese año que empecé a montar lo que es hoy la primera escuela de buceo en Villa Pehuenia – Moquehue, Patagonia Diving. Recién en pandemia, después de 10 años viajando, me quedé fijo en la localidad, pero siempre con la idea de poder seguir viajando.



La escultura que emplazaron en el fondo del lago a la que llegan los buceadores a seis metros de profundidad. La hizo y la instaló el grupo Inminente.

Florencia, de Buenos Aires al sur

Mi pareja Florencia Giaretto, estudió pastelería y chocolatería en Buenos Aires, emprendió su negocio Chukwa Chocolates en Roca, también trabajó en Bariloche en varías chocolaterías reconocidas, apostando siempre al aprendizaje y la pasión por este oficio con la idea de proyectarlo algún día acá en Moquehue.



Flor desde pequeña vacacionó con sus padres en este bellísimo lugar. Con Flor nos conocimos hace dos años y coincidimos tanto en el amor como en nuestro estilo de vida. Los dos somos apasionados por la naturaleza, por la paz de la montaña y la tranquilidad de este lugar.

El paraíso donde viven y trabajan.

El lugar donde viven desde otra perspectiva.

Hace 5 meses llegó, fruto de nuestro amor, nuestra amada hija con la cual proyectamos que se críe rodeada de montañas, con una calidad de vida sana y libre, donde podrá disfrutar su niñez sin la contaminación y ruido que existe en las grandes ciudades.

Florencia y Sebastián.

Nuestra vida acá es muy movida durante los meses de temporada alta (de diciembre a marzo y de julio a agosto) porque estamos a full con los visitantes que recibimos en las cabañas y con las actividades que ofrecemos en la escuela de buceo: la idea de Aymará es que el turista pueda disfrutar en un mismo lugar todos los servicios, desayuno, playa, bar, y buceo.

El resto del año estamos súper tranquilos, ahí aprovechamos para recorrer y hacer un poco vida de turistas y conocer lugares nuevos acá en la zona».

Cómo llegar a Villa Pehuenia Moquehue

En el invierno es indispensable portar cadenas ya que con hielo o si se acumula nieve en los caminos, solo las cadenas permitirán circular con tranquilidad.

Podés consultar a Vialidad Provincial al 0810-333-7882 o la oficina de turismo local 02942-498044. Ver estado de las rutas

Villa Pehuenia ofrece paseos embarcados.

En primer lugar hay que llegar hasta Zapala y desde allí hay tres rutas posibles:

* Por Ruta 13, llamada Primeros Pinos. Son 120 km en total de los cuales 55 km son de ripio. Recorrido: a la salida de Zapala vas a encontrar una primer rotonda, ahí doblá a la derecha como yendo hacia Las Lajas y a los pocos km hay una segunda rotonda en la que doblás a tu izquierda que es la Ruta 13 (hay cartel) hasta Pehuenia.

Por Ruta 23, llamada Pino Hachado. Son 155 km de los cuales 35 son de ripio. Recorrido: a la salida de Zapala vas a encontrar una primer rotonda, ahí doblá a la derecha como yendo hacia Las Lajas y 6 km más adelante sale a tu izquierda la ruta al Paso Internacional de Pino Hachado y unos 500 metros antes del paso sale a la izquierda la Ruta 23 hasta Pehuenia.

Por Ruta 46 llamada el Rahue. Son 210 km de los cuales 50 son de ripio(en dos tramos). Recorrido: a la salida de Zapala vas a encontrar con una primera rotonda en la cual doblá a la izquierda como yendo a San Martín de los Andes, a los pocos km sale a tu derecha la ruta 46 ( la primera ruta que aparece) que pasa por Parque Nacional Laguna Blanca, se llegá a Aluminé y desde allí por la ruta 23 hasta Pehuenia.