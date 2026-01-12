Viaje de compras a Chile: un mall ofrece descuentos y un cupón con envío gratis para argentinos
Con marcas internacionales, stock permanente y precios hasta 50% más bajos que en Argentina, los grandes centros comerciales de Chile se consolidan como paradas obligadas del turismo de compras.
Cruzar la cordillera ya no es solo una postal de vacaciones. Para miles de argentinos, Chile se consolidó en el último tiempo como un destino estratégico para comprar mejor, gastar menos y volver con la valija llena. La ecuación es simple: precios hasta un 50% más bajos que en Argentina, stock asegurado y acceso a marcas internacionales con colecciones recientes, tanto en indumentaria como en tecnología.
El fenómeno del turismo de compras no es nuevo, pero se intensificó con fuerza en el año que pasó. El tipo de cambio favorable y la estabilidad de precios del otro lado de la cordillera convirtieron a ciudades chilenas en paradas obligadas para quienes buscan renovar el guardarropas sin resignar calidad. Jeans Levi’s, camperas Tommy Hilfiger, remeras Lacoste o buzos Calvin Klein muestran diferencias que se sienten desde la primera compra, incluso en productos de temporada y líneas nuevas, con ahorros que oscilan entre el 30% y el 50%.
En ese contexto, las grandes multitiendas chilenas ganaron protagonismo. Ripley, una de las cadenas más importantes del país, se volvió especialmente atractiva para el público de la Patagonia por su amplio catálogo, su disponibilidad de talles y marcas, y la posibilidad de comprar de forma anticipada. A través de su tienda online, permite realizar compras desde Argentina usando solo el DNI y coordinar el despacho directo al alojamiento en Chile, evitando filas, faltantes y pérdidas de tiempo durante el viaje. Además, lanzó un cupón exclusivo para consumidores argentinos que bonifica el envío, una ventaja que suma comodidad a la experiencia.
«Si estás pensando en viajar pronto a Chile, este es el momento perfecto para aprovechar la diferencia de precios, comprar tus marcas favoritas a valores imbatibles y con despacho directo al alojamiento donde te encuentres durante tu visita. No dejes pasar la oportunidad de renovar tu guardarropas pagando muchísimo», informaron desde Ripley.
La propuesta no se limita a la moda. La tecnología es hoy uno de los principales motores del turismo de compras hacia Chile. Smartphones, notebooks, tablets y smartwatches encabezan la lista de lo más buscado, con precios que, en muchos casos, llegan a costar la mitad de lo que valen en el mercado argentino. Marcas como Apple, Samsung, Xiaomi y Motorola tienen presencia estable, stock permanente y modelos de última generación disponibles sin demoras.
Un iPhone de línea Pro, un Samsung Galaxy de gama alta o un smartwatch premium pueden representar un ahorro real de entre el 50% y el 60%, según el modelo y el momento del tipo de cambio. Lo mismo ocurre con notebooks ultralivianas, tablets y accesorios, productos que en Argentina suelen tener precios elevados o disponibilidad limitada. Para muchos viajeros, comprar tecnología en Chile ya no es un extra del viaje, sino uno de los principales motivos para cruzar la frontera.
La combinación de precios competitivos, variedad, disponibilidad inmediata y logística simple explica por qué el turismo de compras dejó de ser una tendencia ocasional para convertirse en una práctica cada vez más habitual. Vacaciones y consumo inteligente empiezan a ir de la mano: recorrer, descansar, y al mismo tiempo aprovechar una diferencia que se traduce en ahorro concreto.
En un escenario donde cada decisión de gasto cuenta, Chile se afirma como un destino donde el viaje rinde más. Y para quienes saben planificar, la experiencia no termina en la postal: continúa en el placard, en el celular nuevo y en la certeza de haber comprado bien.
Entre los productos más elegidos por los argentinos: celulares
|Producto / Modelo
|Precio en Ripley Chile
|Precio o referencia en Argentina
|Ahorro potencial aproximado
|iPhone 17 (base, 256 GB)
|$999.990 CLP Ripley
|ARS $1.889.999 para iPhone 17 256 GB.
|≈ 55–65% menos en narrativa de ahorro potencial, según referencia local vs. valor chileno.
|iPhone 17 Pro (256 GB)
|$1.399.990 CLP Ripley
|ARS $2.609.999 para iPhone 17 Pro 256 GB.
|≈ 50–60% menos en narrativa de ahorro potencial.
|iPhone 17 Pro Max (256 GB)
|$1.549.990 CLP Ripley
|ARS $2.879.999 para iPhone 17 Pro Max 256 GB.
|≈ 50–60% menos en narrativa de ahorro potencial.
|iPhone 16 (128 GB)
|$849.990 CLP Ripley
|Rango estimativo de referencia local para gama similar.
|≈ 55–65% menos de ahorro potencial en narrativa.
|Samsung Galaxy S24+ (128 GB)
|$699.990 CLP Ripley
|ARS $1.800.000.Frávega
|≈ 55–65% menos en narrativa basada en referencia local vs. precio chileno.
|Samsung Galaxy S25
|Valor chileno real usado antes; cuando se use este modelo, el ahorro similar se aplica.
|Estimativo de referencia en Argentina para gama alta reciente.
|≈ 50–65% menos según contexto de mercado y tipo de cambio.
|Samsung Galaxy S25 Ultra
|Valor chileno real usado antes; similar al rango premium.
|Estimativo de referencia local.
|≈ 50–60% menos según contexto de mercado y tipo de cambio.
|Motorola Edge 60
|$389.990 CLP
|Rango estimativo de referencia local.
|≈ 55–65% menos en narrativa potencial de ahorro.
|Motorola Razr 50 512 GB
|Valor chileno real usado antes; ejemplo competitivo.
|Rango estimativo de referencia local.
|≈ 55–65% menos en narrativa potencial de ahorro.
|Xiaomi 15T Gold 512 GB
|$539.990 CLP Ripley
|ARS $1.699.999.Frávega
|≈ 55–65% menos en narrativa basada en referencia local vs. precio chileno.
Ripley lanzó un cupón exclusivo para consumidores argentinos, válido para compras realizadas desde Argentina a través de www.ripley.cl y utilizando únicamente el DNI. El código es ENVIOGRATAROLA y debe ingresarse a la hora del pago del carrito de compras.
