Consejos para viajar a Chile: ¿Cuándo es la época más económica del año?

¿Tenés ganas de hacer viajes por Chile y querés saber cuál es el mes más barato para viajar? En esta nota te contamos cuándo deberías hacerlo para que no tengas que pagar de más. Aprovechar la búsqueda de vuelos baratos, hoteles al mejor precio y actividades planificadas puede marcar una diferencia sustancial en el costo final de tu travesía.

Temporada baja: la clave para encontrar los mejores precios para viajar a Chile

Si bien no hay un mes único en el que viajar por Chile sea más barato, la recomendación de los expertos es realizarlo siempre en temporada baja. Según los registros históricos y la oferta actual, los meses donde encontrarás precios más económicos en hospedaje, tours y actividades son:

De marzo a junio .

. De septiembre a diciembre (con la estricta excepción de las Fiestas Patrias del 18 de septiembre).

Durante este período, la demanda disminuye y los operadores turísticos suelen lanzar promociones para incentivar el flujo de visitantes. Por el contrario, para evitar pagar de más, deberías omitir los meses de enero y febrero (vacaciones de verano) y julio y agosto (vacaciones de invierno), ya que representan la temporada alta de turismo en el país.

Clima y destinos en Chile: ¿dónde conviene ir según el mes?

Aunque el factor económico es tentador, desde Sernatur advierten que Chile posee una gran diversidad climática que puede afectar tu experiencia. No todos los destinos son recomendables durante la temporada baja debido a las condiciones meteorológicas:

Norte y Desierto de Atacama: aunque es visitable todo el año, en ciertos meses de invierno las temperaturas nocturnas pueden ser extremas. Sur y Patagonia Chilena: muchos servicios reducen sus horarios o limitan su apertura entre mayo y agosto debido a las lluvias y el frío intenso.

Lo ideal es investigar específicamente el destino elegido y confirmar que los atractivos principales estén operativos antes de reservar.

Consejos para conseguir vuelos y transporte barato en Chile

Para el pasaje de avión, el precio depende de factores que van más allá de la temporada, como la ciudad de origen y la anticipación de la búsqueda. En el caso de visitar la capital, el uso de herramientas digitales es vital para encontrar vuelos baratos a Santiago desde regiones.