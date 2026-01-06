Viajes a Chile: destinos del sur en verano ¿convienen los precios estas vacaciones?

El volcán Villarrica domina el paisaje de Pucón y marca el pulso del verano en la región.

Cruzar la cordillera ya no es solo una alternativa, sino una elección cada vez más frecuente para quienes buscan naturaleza intensa, ciudades ordenadas, buena gastronomía y precios que, en algunos casos, resultan competitivos frente a destinos locales o internacionales más lejanos. En ese mapa de posibilidades, el verano 2026 vuelve a posicionar al sur chileno como un imán para quienes quieren descanso, movimiento, paisaje sin multitudes extremas. Te contamos algunas opciones y si conviene vacacionar del otro lado de la cordillera.

Chile ofrece diversidad en pocos kilómetros. Lagos, volcanes activos, playas de arena negra, selva valdiviana, islas cargadas de historia y una Patagonia profunda que se despliega al ritmo de la Carretera Austral. Todo, a pocas horas de ruta desde el sur argentino.

Pucón: verano a los pies del volcán Villarrica

Encantadora, vibrante, siempre activa. Pucón es el balneario lacustre más importante de Chile y uno de los destinos que mejor combina aventura y descanso. A orillas del lago Villarrica, con playas de arena negra y el volcán como telón de fondo permanente, la ciudad se mueve al ritmo del verano.

Los Ojos del Caburgua, a apenas 14 kilómetros, son una de esas postales que parecen irreales: pozos naturales de agua azul intenso que cambian de tono según la luz del día. Más lejos, pero igual de impactantes, las Termas Geométricas sorprenden con pasarelas rojas entre helechos, vapor y agua caliente en plena quebrada del Parque Nacional Villarrica.

Pucón funciona como base perfecta para trekking, kayak, rafting y excursiones volcánicas. Naturaleza con energía, pero sin perder servicios ni vida urbana.

Valdivia: la Perla del Sur entre ríos y canales

Valdivia se vive desde el agua: ríos, costanera y una identidad marcada por el paisaje.

A unos 150 kilómetros aparece Valdivia, húmeda, verde, atravesada por cuatro ríos que le dan identidad propia. Desde su costanera, el río Valdivia es tan ancho que cuesta distinguir dónde termina el agua dulce y dónde comienza el mar.

Ciudad universitaria y cultural, Valdivia suma historia colonial, fortificaciones, mercados fluviales y una gastronomía donde los productos del mar son protagonistas. El chupe de jaiba y los ostiones del puerto conviven con una escena cervecera artesanal que cada verano convoca festivales y viajeros.

Región de los Lagos: volcanes, herencia alemana y lagos infinitos

Es el corazón turístico del sur chileno y uno de los territorios más elegidos por los argentinos. Volcanes como el Osorno y el Calbuco, lagos inmensos y ciudades donde la arquitectura alemana dialoga con la cultura mapuche.

Puerto Varas y Frutillar, dos postales clásicas del sur chileno frente al lago Llanquihue.

Puerto Varas, a orillas del lago Llanquihue, combina tranquilidad, buena gastronomía y una costanera que mira directo al Osorno. Frutillar suma playas de arena negra, casas de madera y el Teatro del Lago, uno de los centros culturales más importantes del país.

Más al oeste, la costa de Osorno gana protagonismo con playas como Pucatrihue, Maicolpué y Bahía Mansa, donde el bosque se encuentra con el mar. Y para quienes buscan algo distinto, Caleta Cóndor aparece como un secreto bien guardado: aguas turquesas, selva valdiviana y apenas unas pocas familias habitando el lugar.

Chiloé: mitos, palafitos y un viaje dentro del viaje

Chiloé no se visita: se atraviesa. Iglesias de madera, palafitos de colores, mercados costeros y una gastronomía donde conviven la tradición mapuche y la cocina chilena construyen una identidad única.

Pero hay algo más. El territorio mítico: el Trauco, el Caleuche, los relatos que circulan entre bosques y niebla y que siguen vivos en la vida cotidiana. Para llegar, hay que cruzar el canal de Chacao en un ferry que funciona casi como un umbral simbólico hacia otro ritmo.

Chiloé conserva una identidad propia, donde paisaje y leyenda conviven todo el año.

Puerto Montt y Aysén: la puerta al sur profundo

Puerto Montt es ciudad portuaria, extensa y activa. El centro histórico es un atractivo en sí mismo, con construcciones de madera del siglo XIX, la catedral de alerce y espacios culturales como la Casa del Arte Diego Rivera y el Museo Juan Pablo II. Desde aquí comienza la mítica Carretera Austral, una de las rutas escénicas más impactantes de Sudamérica. Sus playas urbanas y su gastronomía costera la convierten en punto de partida ideal.

Más al sur, Aysén Patagonia despliega su naturaleza indómita: fiordos, ríos, termas, bosques y glaciares. Muy cerca de Argentina, compartiendo ecosistemas con Chubut y Santa Cruz, esta región invita a un verano distinto, más silencioso y profundo.

Recorrer la Carretera Austral —1.240 kilómetros de paisaje cambiante— es entrar en un territorio donde el tiempo se desacelera y la naturaleza manda.

Chile ya no es tan barato: el giro político fortalece el peso y encarece el viaje para los argentinos

El triunfo contundente de José Antonio Kast en el balotaje chileno no solo redefinió el escenario político del país, sino que tuvo un efecto inmediato en la economía. Según un informe del diario Los Andes, apenas conocidos los resultados, el peso chileno se fortaleció con rapidez y el dólar cayó a valores que no se registraban desde septiembre de 2024. El mercado leyó el resultado como una señal de previsibilidad y confianza en la próxima gestión, con una reacción casi instantánea en el frente cambiario.

Ese nuevo equilibrio, sin embargo, reconfigura la ecuación para los argentinos que miran a Chile como destino de compras o vacaciones. Aunque el país sigue siendo atractivo por su oferta, variedad y disponibilidad de productos, el viaje resulta hoy más caro en términos de dólares.

Con el billete estadounidense moviéndose entre los 890 y 895 pesos chilenos, los consumos se encarecen. Si querés comparar, por ejemplo, un producto de 200.000 pesos chilenos que hace un año equivalía a unos 213 dólares, hoy ronda los 225. La diferencia, pequeña en apariencia, se multiplica cuando se trata de alojamiento, gastronomía y estadías prolongadas.

De cara al verano 2026, el cambio obliga a recalcular presupuestos y ajustar expectativas. Chile ya no ofrece la ventaja cambiaria de otras temporadas pero un alojamiento para una semana en Pucón para tres personas, en la segunda quinbcena de enero se puede conseguir a 720.000 pesos, algo no tan alejado de los valores de la Patagonia. Y en Puerto Montt 600.000 (Booking).

Para quienes planean cruzar la cordillera, el dato clave pasa por seguir de cerca la cotización local, ya que es la referencia para los consumos con tarjeta y define, en gran parte, cuánto termina costando el viaje.