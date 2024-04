Iba a trabajar, miró el amanecer y sacó esta foto en un paraíso de la Patagonia

La postal de hoy a las 7:36 hs camino al trabajo al pie de la Cordillera de los Andes y de cara a un lago a 360 km de Neuquén capital. Foto: Valentina Sepúlveda.

Si vivis en un paraíso te pueden pasan cosas como la que le acaba de ocurrir a Valentina Sepúlveda en Caviahue, esa maravilla de la Patagonia a 360 kilómetros y unas tres horas y media de auto desde Neuquén Capital por una ruta asfaltada rumbo a la cordillera. Y si los últimos 50 km son impresionantes, entre curvas y cajones y puestos de arrieros hasta que una recta desemboca en un lago azul profundo con cabañas a metros de la orilla y a la izquierda humea el volcán Copahue, lo que sigue está tan a la altura que a esa encantadora aldea de montaña en la frontera con Chile es difícil no volver una vez que la conocés. O, como en el caso de ella, lo difícil es irse, porque le gustó tanto cuando llegó en 1989 que nunca más se fue. Consiguió trabajo en un hotel. Y ahí está, feliz con su lugar en el mundo. Y hoy, a las 7:36, miró el lago, se deslumbró como siempre, camino veinte metros hasta el muelle, sacó el celular y tomó está foto.

«El amanecer estaba hermoso»

«El amanecer estaba hermoso, acá es así», dice Valentina que cada día se sigue sorprendiendo con tanta belleza. «Y no hacía frío, todavía podemos andar con remera. Me encantan eso, me encanta salir a caminar con los colores del otoño«, agrega. Pocos días atrás tomó otra fotografía que refleja lo lindo que se ponen los paisajes en abril.

Caviahue en abril. Los ñires viran al rojo. Detrás el volcán Copahue. Foto: Valentina Sepúlveda.

Caminar por los senderos rumbo a cascadas escondidas

Por estos días, Valentina aprovecha para hacer lo que más les gusta: los trekkings por los senderos que conducen a cascadas y lagunas.

Cascada del Caño. Estuvo ayer.

Ayer, estuvo en la cascada del Caño. Después del trabajo se fue para allá. Y pronto irá a la laguna Escondida. Hay que subir por un sendero cercano a 5 minutos del centro de Caviahue. Y la laguna la descubrís arriba. Desde ahí hay una vista espectacular de la aldea de montaña.

Caviahue después de la lluvia. Foto: Valentina Sepúlveda.

Otras veces alcanza con abrir la puerta del Hotel Lago Caviahue donde trabaja, caminar unos metros y asomarse a ese mundo que la deslumbra. Como cuando paró la lluvia y el arcoíris le regaló esta inolvidable postal.

Paz, seguridad, naturaleza

Esas son las tres primeras palabras de Valentina para contar qué es lo que más le gusta de Caviahue. «La paz, la seguridad, vivir rodeada de naturaleza. Salir de tu casa y disfrutarla. No tener miedo de salir con el celular y la mochila como en la ciudad. Y hay tantos lugares para salir a caminar, no tengo excusas. Y es tranquilo, llegué en 1989 y desde entonces ha llegado gente, claro, pero todavía es tranquilo, eso aun no se pierde. Me encanta».