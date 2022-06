Vuelven las clases gratuitas de pesca con mosca en Neuquén: «Esto no es para una élite, es para todos»

Parte de la banda de la escuela. Este domingo a las 14 hs esperan más de 50 alumnos nuevos en el balneario Sandra Canale (ex Gatica) en Neuquén.

Este domingo 5 de junio a las 14 horas en el Balneario Gatica de Neuquén vuelve la Escuela Gratuitas de Pesca con Mosca Pesca & Pasión. «El objetivo es romper la idea de que la pesca con mosca es nada más que para una élite, trasmitir que está al alcance de todos. Para la gente que va y quiere probar y no tiene equipos, hemos logrado comprar varios y los facilitamos para que arranquen -explican desde la Comisión Directiva. Nosotros damos las instrucciones básicas de lanzamiento como para que hagan el primer contacto, después el alumno según su interés podrá seguir avanzando e inclusive tomar clases con instructores más avanzados, hay un par en el grupo que colaboran y son instructores y el resto somos pescadores idóneos».

También brindan asesoramiento: «Para que los que quieran empezar con sus equipos no compren lo que les venda lo que no le sirva. Por supuesto que no tenemos ningún trato con nadie, solo asesoramos al alumno en cuestión de cañas, líneas, reeles, etcétera», agregan.

El sueño de armar una escuela gratuita

Todo empezó con un grupo surgido en la pandemia «Atados en épocas de Covid-19». «Arrancó como un simple grupo para llenar el tiempo y transmitir algo de conocimiento, pero uno de sus administradores, Fabián bello, nos compartió un sueño que tenía, el de armar una escuela de pesca con mosca gratuita. Y este es un grupo de locos y apasionados, nos involucramos. Formamos una junta directiva y arrancamos como pudimos en plena pandemia con la escuelita, con muchísimo más éxito del esperado, pero con las limitaciones propias de la juntada y de la cantidad de gente. Íbamos y veníamos con los DNU…», afirman desde la Comisión Directiva.

Fabián Bello, apasionado por pescar con mosca. Por devolver. Y por enseñar.

«Vengo hace unos siete años dando clases gratuitas y en este grupo encontré un impulso espectacular para hacer lo que hacemos. Vienen chicos de 10 años y gente grande. Viene un chico que está en silla de ruedas. Acá no hay ningún límite, ninguna clase de límites«, explica Fabián, que se gana la vida como carpintero de aluminio.

«Para este domingo esperamos como 50 alumnos nuevos. Y tenemos mucho apoyo, vienen guías a compartir sus técnicas, a enseñar. Por ejemplo, el otro domingo vendrá Pablo Oscar Blasco» dice entusiasmado Fabián.

«Y para comprar los equipos para la gente que no tiene hacemos sorteos, hay gente que ayuda, nos la rebuscamos», continúa.



Luego del impulso inicial, la actividades se mantuvieron durante el año pasado hasta que arrancó la temporada de pesca y los pescadores fueron a poner en práctica lo que aprendieron. Ahora que acaba de terminar, este domingo será la reapertura.

Pesca con devolución

Pescar y devolver, es lo que recalcan desde la Comisión Directiva: «Además de las clases y el asesoramiento, hay cosas más profundas que estamos tratando de incorporar sobre todo en las nuevas generaciones, ya que vienen muchos chicos. Y son conceptos básicos como pesca y devolución, cuidado del medio ambiente, porque sino no vamos a seguir teniendo pesca, volver con la basura, respetar al reglamento, leerlo así se sabe lo que se puede hacer o no en cada lugar. Y fomentamos la camaradería, que cuando es alrededor de una pasión se va dando sola».

Este domingo se reencontrarán. Y esperan a unos 50 nuevos alumnos.

Y finalizan con este mensaje: «En definitiva, estamos tratando de arrimar a esta actividad mucha gente nueva: estamos convencidos de que las nuevas generaciones van a educar a las anteriores, porque tienen más conciencia del cuidado del medio. Y por otra parte, si llenamos el río de pescadores educados como corresponde vamos a obligar al Estado a controlar. Y vamos a ayudar a controlar a su vez que no haya furtivos y todo lo que deterioran el recurso pesca, tanto para los que viven de eso como para el Estado que recauda mucho de eso y sobre todo para el pescador apasionado que hace de la pesca casi un estilo de vida».

Contacto: 2995807791 – 2995955195 – 2995722481