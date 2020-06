Vuelven a entrenar los equipos de básquet en Viedma

View this post on Instagram

VOLVEMOS! En reunión de consejo directivo, la Asociación de Básquet Valle Inferior decidió que el día 22 de junio se volverá, protocolo mediante, a la actividad de los clubes de la comarca. Si bien la actividad tenía luz verde en la ciudad de Viedma para el día 15, la ABVI resolvió esperar una semana más, no sólo para que los clubes acondicionen las instalaciones, y concienticen a sus respectivos integrantes sobre el protocolo que se adoptará, sino también, para poder iniciar las actividades junto con los clubes de Carmen de Patagones, quienes aún se encuentran a la espera de autorización. #ABVI2020 #Volvemos #VuelveElBasquet