Waratahs sumó otra victoria en el Súper Rugby australiano

Waratahs le ganó hoy de visitante a Western Force, que perdió los cinco partidos que jugó, por 28 a 8, y se acercó al líder Brumbies, que estará libre, en el inicio de la séptima fecha del Súper Rugby Australia, certamen en el que participan cinco franquicias del país oceánico.

El partido se jugó en el CBUS Súper Stadium de Robina, un suburbio de la ciudad de Gold Coast, en el comienzo de la fecha que se completará mañana desde las 6.15, cuando Reds se medirá con Rebels en el Suncorop Stadium de Brisbane.

Los puntos de Waratahs se concretaron con tries de Alex Newsome, Jack Maddocks y Harry Johnson y dos conversiones y dos penales de Will Harrison. Los ocho tantos de Western fueron producto de un try de Brynard Stander y un penal de Ian Prior.

El líder del certamen es Brumbies con 18 puntos (5 partidos). Después se ubican Waratahs, 15 (6); Rebels, 14 (5); Reds, 11 (5), y Western Force, 2 (5).

Alex Newsome anotó uno de los tries de Hurricanes. Gentileza.

Waratahs tiene la posibilidad superar a Brumbies y convertirs en el nuevo líder cuando lo visite en la octava fecha, aunque sería primero con un partido más jugado.