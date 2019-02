Weretilneck candidato: dictamen fiscal y denuncia penal del FpV

Odarda, Soria y Horne, ayer en los tribunales de Roca.

La candidatura del gobernador Alberto Weretilneck para otro mandato todavía no se formalizó en la Justicia, pero ya existe un recurso en su contra en el Tribunal Electoral y el FpV ayer formalizó una denuncia penal para que se investiguen si -como afirman notas periodísticas- el mandatario habló en Casa Rosada de un fallo favorable de parte del STJ a su cuestionada postulación.

Mientras tanto, hasta anoche no se conocía la resolución de la la Junta Electoral de Juntos sobre la impugnación presentada por Matías Rulli a la candidatura de Weretilneck.

Esta inconclusa situación interna fue parte del argumento del fiscal Hernan Trejo para proponer al Tribunal Electoral que rechace la declaración de certeza pedida por el ARI. Entendió que esa acción es “improponible e improcedente” ya que la presentación de las candidaturas recién opera este viernes, quedando la etapa de impugnación. Rechazó la “incertidumbre” planteada, pues se exige una “clara situación compleja” y “no en el sentido especulativo”. Queda, ahora, la resolución del Tribunal, que preside Sandra Filipuzzi.

Casi coincidentemente, en la Fiscalía de Roca, el Frente para la Victoria -con la presentación de la senadora Magdalena Odarda, y las diputadas María Emilia Soria, y Silvia Horne- elevó una denuncia penal contra el gobernador por “incumplimiento de los derechos de funcionario público, prevaricato y cohecho”. La acusación llega al STJ, que actualmente conduce Adriana Zaratiegui.

La presentación se origina en una nota de “Clarín”, firmada por Ignacio Zuleta, del 3 de febrero. La misma alude que “Weretilneck aseguró a Macri que ya tiene los votos” en el STJ para que “admitan que su primer mandato no fue gobernador y que la Constitución no previó los efectos de un magnicidio”. Las denunciantes proponen los testimonios del presidente Mauricio Macri; el Jefe de Gabinete, Marcos Peña y del diputado Sergio Wisky.

La diputada Soria calificó al “hecho de una gravedad inusitada. Un gobernador que anda por los despachos de la Casa Rosada, haciendo gala de que ya tiene arreglados a los jueces del STJ para violar la Constitución y las leyes”. Odarda afirmó que, a una semana de la información, “ningún juez del STJ salió a desmentir la grave acusación” y Horne entendió que los magistrados deberán aclarar debidamente.