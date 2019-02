Weretilneck candidato: Juntos rechazó la impugnación y Rulli fue a la Justicia

El ex secretario de Gobernación, Matias Rulli insistió este martes en la impugnación de la candidatura de Alberto Weretilneck. Su recurso fue rechazado ayer por la Junta Electoral del partido y, el ex funcionario se presentó en el Tribunal Electoral con un cuestionamiento a esa decisión partidaria.

Rulli impugnó la postulación del mandatario en el proceso interno de Juntos, que desestimó esa Junta, conformada por Ignacio Rodríguez, Daniela Martínez y Alejandro Santo. Esta resolución niega el planteo del ex funcionario por “falta de legitimación activa”, argumentando que las impugnaciones sólo corresponden a “los apoderados de las listas” y Rulli no lo es.

En su apelación al Tribunal judicial, el ex secretario General insiste en su legitimidad, como afiliado, para impugnar a un candidato, considerando que se trata de un acto de “gravedad institucional”, siempre en relación a la postulación de Weretilneck. Resalta su afiliación y su integración de la Mesa Ejecutiva de Juntos.

En otra parte, Rulli expresa que “los afiliados de un partido político son sujetos de derechos y obligaciones en la gestión del partido”, y “constituyen el imprescindible elemento humano y social esencial que es la fuente suprema” de esa organización.

La presentación en el Tribunal está orientada a la revocatoria de la resolución de la Junta, entre ellas, la oficialización de la candidatura de Weretilneck. En ese sentido, el ex funcionario insiste con argumentos que el gobernador no puede presentarse para otro mandato. Asegura que “se tiene la falsa creencia que la “decisión popular” está por encima de la Constitución y la Justicia, así como lo ha dicho Weretilneck al afirmar que “la solución de todo esto no es la Justicia, sino la gente” y que “no hay que apegarse tanto a la ley”.

Manifestó que es “un fenómeno peligrosísimo que invade todo la escena, pues nadie se encuentra por encima de la Constitución, las leyes y el alcance de la justicia”.Agregó que “todos somos libres porque existe una Constitución que impone una forma de gobierno, establece garantías y derechos, determina las obligaciones de los gobernantes. Weretilneck está decidido a todo, sin frenos, para lograr algo imposible, como es por vía interpretativa perpetuarse en el poder”.