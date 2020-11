Weretilneck, funcionalidad confirmada al servicio de Cristina

Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Weretilneck (Foto Archivo La Nación)

Por Italo Pisani

A estas alturas resulta verificable la sospecha de que el senador y ex gobernador rionegrino Alberto Weretilneck se convirtió en el instrumento más poderoso para que el sector de Cristina Kirchner pueda avanzar hacia la meta de impunidad y revancha hacia los actores judiciales que se empeñan en investigarla.

El proyecto presentado por el senador puede ser la llave que permita recortar el mandato del procurador general -o jefe de los fiscales-, pero sobre todo designarlo y removerlo con una elemental mayoría absoluta y no con los dos tercios actualmente necesarios. En modo práctico, esto significa que el kirchnerismo ya no tendría obstáculos, con una ley así, para sacar del medio al actual procurador Eduardo Casal. Y colocar, con votos que de otro modo no tendría, a la persona más conveniente -militante o amanuense- para manejar los casos de corrupción que involucran a funcionarios nacionales, en particular los del kirchnerismo y la ex presidenta. Esto en contraposición con la idea del propio presidente Alberto Fernández de postular al ex juez federal Daniel Rafecas con los dos tercios, proyecto que apoya como mal menor Elisa Carrió junto a algunos radicales y referentes de Cambiemos.

El ala K hace ya buen rato acusa a Casal de formar parte de la guerra judicial (lawfare). Si lograra finalmente removerlo y designar a un exponente del palo, gracias a Weretilneck, daría un contundente mensaje de advertencia al resto de los acusadores públicos.

Qué duda cabe: el poder del jefe de los fiscales será notable a partir de la última reforma del Código Procesal Penal. Dirigirá a los fiscales que acusarán (o directamente no lo harán) a esos funcionarios que afrontan procesos de corrupción.

A la luz de las impresiones que el cristinismo tiene de varios de los miembros de la Corte Suprema y sus decisiones, aspira a contar con el procurador como su pieza fundamental para el destino de estas causas.

Weretilneck le puso más condimentos todavía a la propuesta del kirchnerismo, para su solaz.

No solo elimina el requisito de los dos tercios para designar o remover al procurador (planteando un camino intermedio de mayoría absoluta en vez de mayoría simple); también le fija un mandato de cinco años, renovable por otros cinco, propone cambiar el sistema de remoción de fiscales y defensores y fija otras pautas para el trasladar a los fiscales.

El intento de politización del Ministerio Público Fiscal (MPF) es evidente con un proyecto que, de hecho, reduce la cantidad de votos necesarios y se deshace del contrapeso opositor. El procurador quedaría sumergido a la voluntad de la mayoría absoluta del Senado, hoy a merced del peronismo. En pocas palabras: mandarían los votos de la política.

Difícilmente el consejo de los expertos convocados por el Senado pudiese avalar técnicamente semejante debilitamiento del MPF, pero hay serias dudas de que no lo haga, visto algunas conformaciones e influencias.

En nuestro artículo titulado “Weretilneck escolta la meta de impunidad de Cristina” habíamos advertido cómo el rionegrino venía confirmando su condición de nuevo aliado del kirchnerismo, al acompañar con su voto a Cristina en sus embates contra la Justicia y, en particular, contra los jueces que la investigan. Fue quien respaldó el desplazamiento de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli. Los dos primeros instruyeron la llamada causa de los Cuadernos. También había avalado al oficialismo (contradiciendo su propia opinión) para la media sanción de la reforma judicial, con el maquillado objetivo de reordenar la justicia penal federal.

En tiempo récord, Weretilneck se convirtió en la espada central del kirchnerismo duro; en su más leal y funcional exponente (desde la vertiente aliada) para sus propósitos de jibarización y disciplinamiento del Poder Judicial.