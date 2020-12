Y el año se va, como gota amarga/ que dejó una marca, golpeando con fuerza/ en mi propia mesa, lastimando el aire

de lo que yo amaba.

Me encontré vibrando, con manos abiertas,/ nadando en la nada con vista desierta.

Me encontré llorando mientras me pasaba,/ me quebré en silencio por lo que extrañaba.

El mar fue testigo del año del hijo/ que no lo esperaba.

Y el año se va, se suma a otra esfera/ que aún no comprendo, como el mismo viento/ que viaja sin más, sin ningún recelo.

Golpeando mi mesa, partiendo mi pan,/ derramando el vino, este año intenso,/ así como vino, de pronto se va.

Pero ya no importa, nada será igual.

Vibrando en el medio de tanto vacío/ recojo este vino y brindo conmigo,/ por los que vivimos y los que no están.

Roberto Savasta

DNI 14.251.572

Bariloche