Empezó Bariloche a la Carta: la agenda para no perderse nada de hoy al domingo

El Circuito Gastronómico de Bariloche a la Carta (BALC) se puso en marcha ayer con propuestas de menú exclusivos que participan en el concurso que busca el mejor plato del certamen. Además, hay importantes descuentos y servicio de delivery que llega a toda la ciudad.

Consejo importante para disfrutar el BALC sin perder un minuto ni el cuidado necesario en tiempos de Covid: importa comprar los tickets con anticipación en la web del evento.

Más de 65 restaurantes, bares y cervecerías de la ciudad participan del Circuito ofreciendo en sus establecimientos un menú especialmente elaborado para BALC. Ese plato tiene un descuento especial del 20 por ciento y para clientes del Banco Patagonia se suma un 10 por ciento más, si se abona con tarjeta de crédito.

A su vez, los establecimientos adheridos cuentan con el servicio de envío a domicilio con la aplicación hecha en Bariloche: @delivary ( https://delivary.com.ar/es ).

Todos esos platos participan del certamen que premia a la mejor propuesta. Para votar y conocer todas las exquisiteces ofrecidas hay que ingresar a https://votar.barilochealacarta.com/ . Hay tiempo para recorrer y saborear el Circuito hasta el próximo 31 de enero.

Tickets anticipados para la Feria

De forma simultánea ya se venden los tickets para el ingreso a la Feria Gastronómica en el Centro Cívico de la ciudad. En www.barilochealacarta.com/laferia se pueden adquirir las entradas eligiendo el día y horario del 28 al 31 de enero. Las mismas luego deben ser canjeadas en el truck que se encuentra en el Centro Cívico y se entregará un eco vaso por ticket.

En el truck, además de canjear las entradas obtenidas en la web, también se venden de forma directa. Estará abierto del 23 al 27 en el Centro Cívico de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00. Y a partir del 28 en el Puerto San Carlos de 09:00 a 23:00. Desde la organización remarcaron que es importante comprar las entradas con anticipación para evitar demoras en el ingreso a la Feria y respetar los protocolos de distanciamiento y capacidad del espacio. El precio es simbólico, de $80.

Este año se suma a la Feria la posibilidad del take away y delivery. Para una experiencia más segura y cómoda, quienes deseen pueden efectuar la compra de gastronomía a través de la app BALC, donde se podrá encontrar toda la oferta del paseo, se podrá pedir lo que se desee y solo acceder a el puesto a buscar la comida cuando esté lista, o esperar que se lo lleven a la dirección indicada. El objetivo es disfrutar de Bariloche a la Carta desde todos lados.

Las clases magistrales

Bariloche a la Carta trae tres clases magistrales que esta vez serán transmitidas vía streaming desde distintos puntos gastronómicos de la ciudad. Sin público presencial, los amantes de la cocina podrán participar de los encuentros de forma gratuita desde las redes sociales de BALC.





El jueves 28 a las 18 la primera clase magistral estará a cargo de Lelé Cristobal y Mecha Solis de Café San Juan (Clásico Gourmet de San Telmo, Buenos Aires), quienes cocinarán exquisiteces regionales para comenzar el ciclo de clases. Luego el viernes 29 a las 19 los reconocidos chefs del programa Cocineros Argentinos, Ximena Saenz y Ariel Perez , deslumbrarán con sus recetas.

Y por último, el sábado 30 a las 19:00, Tefi Russo de Inutilisimas y la Chef local Ana Lucía Arias, se adueñarán de la cocina para sorprender a los participantes virtuales.





Mientras tanto, la Feria de BALC en el Centro Cívico será el epicentro de la mejor gastronomía y producción de materia prima vinculada a la cocina. Durante cuatro días y con estrictos protocolos sanitarios, Bariloche le contará al mundo sobre su gran potencial. Esta vez, el paseo no solo podrá ser visitado en diferentes turnos durante todo el día del 28 al 31 de enero, sino que también se ofrecerán take away y delivery, promoviendo el consumo de las distintas propuestas de la Feria, desde múltiples destinos de la ciudad. Las entradas (que luego se canjean por un eco vaso) pueden adquirirse en https://www.barilochealacarta.com/laferia/ .



Una vez adquirido el ticket en la web, se deberá retirar el mismo en el truck de informes ubicado en el Centro Cívico entre los días 23 y 27 de enero de 10:00 a 13:00 y de 18:00 a 21:00. En tanto, desde el 28 al 31 de enero, se pueden canjear las entradas hasta una hora antes del horario de ingreso, en el puesto de acreditación que se ubicará en Puerto San Carlos.





Circuito Gastronómico



Mientras tanto, en esta edición volverá renovado el Circuito Gastronómico del 24 al 31 de enero, con decenas de restaurantes, bares y cervecerías adheridos. Cada uno ofrecerá platos específicos con un descuento especial, que también participarán del concurso BALC al final de la edición. Aquí la opinión del público será clave como siempre y habrá premios para los participantes. Este año gran parte de los establecimientos ofrecerán delivery.

El detalle se encuentra aquí: https://www.barilochealacarta.com/el-circuito/.



El descuento de los platos BALC es del 20 por ciento, y para clientes del Banco Patagonia se suma un 10 por ciento más, si se abona con tarjeta de crédito.



Toda la información de BALC, sobre las clases virtuales, el circuito gastronómico y las características y modalidad de la Feria se encuentra en https://www.barilochealacarta.com/ .



Bariloche a la Carta es una propuesta de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Bariloche, la cual es respaldada por el Gobierno de Río Negro, la Municipalidad de Bariloche y el EMPROTUR.