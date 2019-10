Ya lo dijo Pepe Mujica...

San Martín de los Andes

Con su humildad, el expresidente uruguayo dijo una cosa cierta: “para gobernar Argentina se necesita al mago Mandrake”. Otro expresidente uruguayo sumó: “los argentinos son ladinos, corruptos y que lo único que quieren es sacar ventaja personal”. Después, pidió disculpas…



Desde el exterior, nos observan y nos analizan como extraños, porque nos boicoteamos continuamente y no salimos del pozo. Ahora, con una deuda monstruosa… individualmente no podemos proyectar nada porque no hay perspectivas de futuro. No sabés si lo que comprás es caro, si te están estafando, si vas a perder plata o si realmente hiciste negocio.

Se nos viene un 2020 muy triste porque Argentina ya no tiene industria confiable, no confiamos en los políticos. No apuestan a la educación y la única plata es la que 10 millones de contribuyentes pagamos con impuestos. Pero el consumo interno se está acabando, lo único que no se pueden robar es la tierra… Qué país tan grande y a la vez tan pobre.



Rodolfo Schroeder

DNI 13.323.173