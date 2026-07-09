Horóscopo chino: las predicciones de Ludovica Squirru para este feriado del 9 de Julio

El feriado por el Día de la Independencia llega con una energía especial para el horóscopo chino. De acuerdo con Ludovica Squirru, el mes de la Cabra, dentro del Año del Caballo, propone bajar un cambio, disfrutar de los afectos y aprovechar la pausa para recuperar el equilibrio.

La astróloga sostiene que este período favorece la reflexión, la reorganización de prioridades y la reconexión con las personas importantes. Por eso, este jueves es una buena oportunidad para descansar, compartir en familia o con amigos y evitar discusiones o decisiones impulsivas.

Las predicciones signo por signo para este feriado

Rata

Un día ideal para disfrutar de reuniones familiares y dejar de lado las preocupaciones laborales. La tranquilidad será la mejor aliada.

Búfalo

El feriado invita a descansar y fortalecer los vínculos. También será un buen momento para planificar los próximos pasos sin ansiedad.

Tigre

La energía favorece la creatividad y las actividades al aire libre. Un encuentro inesperado podría cambiar el ánimo del día.

Conejo

El descanso será fundamental. Ludovica recomienda escuchar las propias necesidades y no sobrecargarse de compromisos.

Dragón

Uno de los signos con mejor energía durante julio. El feriado puede traer buenas noticias o conversaciones positivas relacionadas con proyectos futuros.

Serpiente

Después de meses intensos, este jueves será propicio para reencontrarse con personas queridas y dejar atrás tensiones.

Caballo

Como protagonista del año, deberá aprovechar el descanso para recuperar energías. La recomendación es evitar reaccionar por impulso y disfrutar del presente.

Cabra

El signo del mes atraviesa uno de sus mejores momentos. La jornada favorece la creatividad, los encuentros y las actividades que generen bienestar.

Mono

Será un día ideal para resolver pequeños problemas con ingenio y compartir tiempo con personas cercanas.

Gallo

La comunicación fluirá con naturalidad. Un buen momento para aclarar diferencias y fortalecer relaciones.

Perro

La calma será la clave del día. Evitar discusiones permitirá disfrutar mucho más del feriado.

Chancho (Cerdo)

La energía favorece el descanso, la buena comida y los encuentros familiares. Será una jornada para recargar energías.

Qué recomienda Ludovica Squirru para este 9 de Julio

Más allá de las predicciones para cada signo, Ludovica Squirru señala que el mes de la Cabra es un tiempo para bajar el ritmo, revisar prioridades y cuidar tanto la salud física como la emocional. En un feriado como el del 9 de Julio, la invitación es aprovechar la pausa para disfrutar de los afectos, conectar con la naturaleza y evitar decisiones importantes que puedan esperar unos días más.