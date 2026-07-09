Allen suspendió el acto por el 9 de Julio tras el apartamiento preventivo del intendente Marcelo Román

La Municipalidad de Allen anunció la suspensión de los actos oficiales por el 9 de Julio previstos para este miércoles. La medida fue comunicada pocas horas después de que el Concejo Deliberante resolviera el apartamiento preventivo del intendente Marcelo Román.

A través de un comunicado oficial, el Municipio informó que «las actividades programadas para este 9 de Julio – Día de la Independencia quedan suspendidas hasta nuevo aviso». También indicó que la nueva fecha será informada oportunamente. Para el acto estaba previsto una Caminata Patria Urbana, el Pericón Nacional y el Encuentro de Danzas Folklóricas.

Suspensión del acto por el 9 de Julio en Allen tras la decisión del Concejo Deliberante

El anuncio se produjo luego de que el Concejo Deliberante aprobara por seis votos contra tres la suspensión preventiva de Román. La ordenanza dispone que la medida regirá hasta que exista una resolución definitiva en la causa penal que involucra al jefe comunal.

Román fue imputado formalmente semanas atrás en una causa penal por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y peculado. En el mismo expediente también está acusado el empresario local de medios, Sebastián Ocampo.

La decisión se fundamentó en el artículo 109 de la Carta Orgánica Municipal, que habilita la suspensión preventiva de un funcionario cuando enfrenta un proceso penal. La ordenanza establece además que la aplicación es inmediata para garantizar la continuidad del funcionamiento del Municipio.

Qué pasará con Marcelo Román y el funcionamiento del Municipio de Allen

Tras ser notificado, Marcelo Román sostuvo que analizará los plazos previstos por la Carta Orgánica y remarcó que la normativa contempla cinco días hábiles para definir si la ordenanza será vetada, promulgada y publicada antes de quedar firme.

El intendente, además, cuestionó la resolución del cuerpo legislativo, aseguró que impulsará las acciones judiciales correspondientes y manifestó que considera ilegal su apartamiento preventivo mientras continúa el proceso penal en el que fue imputado.

Mientras permanezca vigente la suspensión preventiva, el presidente del Concejo Deliberante, Fabián Figueroa, deberá asumir provisoriamente las funciones del Poder Ejecutivo municipal, según lo previsto por la Carta Orgánica.

Por el momento, desde la Municipalidad de Allen únicamente confirmaron la suspensión de las actividades oficiales por el Día de la Independencia, pero no precisaron fecha de reprogramación.