Julieta Prandi rompió el silencio tras los rumores de separación de Emanuel Ortega: qué dijo sobre su relación

En las últimas horas, Julieta Prandi quedó en el centro de la escena luego de que surgieran versiones que aseguraban una supuesta crisis con Emanuel Ortega. Sin embargo, la propia modelo y conductora salió a desmentir los rumores y fue categórica al hablar sobre el presente de la pareja.

Las especulaciones comenzaron luego de que la periodista Pilar Smith afirmara en LAM (América TV) que la relación habría llegado a su fin, una versión que rápidamente se viralizó en redes sociales y distintos portales de espectáculos.

El rumor que se instaló en LAM

Durante su participación en LAM, Pilar Smith lanzó un enigmático sobre una pareja famosa que, según indicó, se habría separado.

Tras varias pistas dadas junto a Ángel de Brito, la periodista reveló que se trataba de Julieta Prandi y Emanuel Ortega. Incluso recordó que la historia de amor entre ambos había comenzado durante la pandemia, cuando el cantante tomó la iniciativa de escribirle a la conductora por Instagram.

Además, Smith deslizó otra versión que alimentó aún más las especulaciones: mencionó que, según había comentado Pepe Ochoa, Prandi habría retomado el contacto con un expareja, el guitarrista de Airbag, Guido Sardelli.

La respuesta de Julieta Prandi

Luego de que el rumor tomara fuerza, PrimiciasYa se comunicó directamente con Julieta Prandi para conocer su versión de los hechos.

La respuesta de la conductora fue inmediata y desmintió por completo la información difundida en televisión.

Ante la consulta sobre una supuesta separación, respondió con un rotundo «Noooo».

Para despejar cualquier duda, agregó un dato que dejó en claro cómo estaba la situación en ese mismo momento: aseguró que estaba cenando junto a Emanuel Ortega en su casa.

Finalmente, cerró el tema con otra breve frase, en la que volvió a rechazar las versiones: «Nada que ver».

Qué se sabe de la relación

Con las declaraciones de Julieta Prandi, no existe hasta el momento ninguna confirmación de una separación entre la modelo y Emanuel Ortega. Por el contrario, la propia conductora aseguró que ambos continúan juntos, desmintiendo las versiones que habían comenzado a circular.

De esta manera, el rumor difundido en LAM quedó rápidamente desactivado por la palabra de una de las protagonistas, quien eligió responder de manera directa para aclarar el presente de su relación.