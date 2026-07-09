Voraz incendio en un depósito de materiales en Neuquén: el humo llegó hasta el aeropuerto

Un incendio afecta este jueves 9 de julio un depósito de materiales de construcción en el oeste de Neuquén. Hay dotaciones de bomberos trabajando en el sitio. Se busca evitar que se propague hacia otros puntos lindantes. Una amplia columna de humo llegó a varios puntos de la ciudad y hay un corte preventivo al tránsito cerca de la zona del fuego. No han registrado personas heridas por el momento.

Las llamas son en la zona de calle Mascardi y Frontera, un poco antes de calle San Martín. Allí se encuentra las instalaciones de la empresa Sakura.

Incendio en un depósito de Neuquén: bomberos trabajan para controlarlo

El humo llegó ya hasta distintos puntos de la capital neuquina. Algunos vecinos advirtieron que incluso la columna se divisa desde la zona del aeropuerto. El olor es también muy intenso. El fuego inició alrededor de las 10:30. La parte trasera del depósito sería la más afectada. Por el momento no se conoció que pudo haber iniciado las llamas.

Según pudo constatar este medio hubo un pequeño estruendo en el sitio mientras se desarrrolaban las tareas para controlar y extinguir las llamas. Además que en las instalaciones no tendría solventes, sino mucho plástico.

Varias dotaciones de bomberos trabajan en el sitio, confirmaron fuentes policiales a Diario RÍO NEGRO. Hay unidades de Neuquén, Centenario, Plottier y Cipolletti.

Ambulancias del SIEN también están en el sector. Se instaló una carpa sobre calle Mascardi, entre 12 de septiembre y San Martín.

El depósito es de una empresa que comercializa elementos sanitarios, pisos y revestimientos, griferia, entre otros.

De forma preventiva, hay una interrupción al tránsito en la zona de calle Combate y Juan B. Justo. Hay desvios sobre calle San Martín. También , unas cuadras después del depósito en dirección este-oeste, camino hacia la terminal.

Desde la Secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos de Neuquén comunicaron en sus redes que hay aquipos que acudieron al lugar. Se toman recaudos ante un posible derrumbe de la estructura.