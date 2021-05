Ya no alcanza con el susto, es tiempo de acciones

Es tan complejo el escenario que las decisiones deben tener esa cuota de rigurosidad y al mismo tiempo de inmediatez. Pero no es tan fácil resolver sobre lo que harán miles de personas en la ciudad y en la provincia.

De todos modos, hay acciones que empiezan a surgir desde la sociedad misma y que superan la velocidad de las acciones de gobierno.

Por ejemplo los docentes, que desde el gremio le ponen un freno a la presencialidad. Y no sé si tienen razón o no, pero sí tienen derecho a tomar postura en el asunto y decidir desde su organización.

Hasta se puede afirmar, aunque defiendo la presencialidad, que esa discusión quedó superada. Ya no se puede hablar de ir o no ir a la escuela cuando se imponen números de terror, cuando el escenario en el país supera récords todos los días y cuando la región en la que vivimos está con los peores colores en el semáforo.

¿Es oportuno discutir sobre las clases?. Ya no, porque la enseñanza con métodos alternativos no es igual que la presencial, pero no se trata de eso. Ahora se trata de preservar la vida, porque la escala de edades de nuevos contagiados ya no se limita a los mayores de 60 y las terapias tienen un montón de jóvenes vulnerables .

Tal vez sea el momento de afinar discusiones, no perder tiempo en debates estériles y ponernos de acuerdo en que la prioridad es la vida. Y sé del daño que hace la pandemia en la formación de las personas, pero más daño hace la enfermedad.

El transporte público, mucho más acotado en la región que en Buenos Aires, también muestra una zona de riesgo. Hay horarios en que los micros viajan repletos y eso es ni más ni menos que un foco de contagio. El protocolo sirve, pero como todas las cosas se desborda cuando la gente se multiplica.

Pero mágicamente hay cosas que siguen funcionando, partidos de fútbol que se juegan en una supuesta normalidad, programas que multiplican invitados. No alcanza con asustarnos con las cifras, es necesaria la acción.