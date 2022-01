Zille logró su mejor resultado en el Dakar

David Zille se metió en el séptimo lugar en la vuelta a la acción del Dakar luego del día de descanso. Fotos gentileza Zille Rally.

David Zille, el único representante regional en la nueva versión del Dakar, cumplió esta mañana su mejor trabajo desde que comenzó la prueba en la que esta debutando y terminó en el séptimo lugar del parcial de side by side que ganó Aron Domzala.



Zille demostró que lo del prólogo no fue casualidad y después que el equipo encontró las fallas en su Can Am fue de menos a más para completar en la séptima etapa su mejor trabajo, con un valioso séptimo lugar, a apenas 6m 32s del ganador.



Domzala, uno de los que busca avanzar después de algunas complicaciones. se quedó con una apretada victoria en la etapa después de superar a Michal Goczal por sólo 22 segundos y a Gerad Farres Guell por 42s. Más atrás Michal Goczal, Rokas Baciuskas y Jerome De Sadeleer.



Austin Jones, quien terminó décimo en la etapa, aprovechó los problemas de Rodrigo Luppi De Oliveira, perdió más de cincuenta minutos, y recuperó el primer lugar en la general a Michal Goczal por 5m 11s y a Farres Guell por 6m 33s.

Zille, quien maneja uno de los vehículos que alista el South Racing, en un gran avance en la séptima etapa cierra el Top 10 de la general. Si bien está a más de cuatro horas del líder, cumple con su objetivo de avanzar en el Dakar.