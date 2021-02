123° Aniversario: Hernando Toribio, un ejemplo emprendedor en San Martín

Hernando Toribio (59) es uno de los tantos comerciantes que a diario forman parte del quehacer sanmartiniense. Está casado, tiene 4 hijos y también es miembro de la Cámara de Comercio local. Hace 32 años llegó a esta ciudad cordillerana y arrancó con un negocio familiar. Caleuche, su distribuidora mayorista, el 1 de junio próximo cumplirá 30 años.

“Empecé a trabajar a los 13, vendiento cosas en la calle, en los semáforos. El estudio no era lo que más me gustara, pero terminé la escuela primaria. Desde chico me inculcaron la cultura del trabajo y yo, de alguna manera, también lo hago con mis hijos y con mis empleados que también son parte de mi familia”, comenta Toribio.

Reconocidas marcas nacionales forman parte de las góndolas de la distribuidora.

La distribuidora alcanza zonas de reparto en San Martín, Junín de los Andes, Aluminé, Villa Pehuenia y alrededores como Meliquina y Catritre, entre otros. “Llegamos a San Martín cuando arrancaron los saqueos durante el gobierno de Alfonsín. Mi señora tenía un hermano en esta zona. Un año vinimos a pasear, nos gustó y no lo dudamos cuando decidimos venirnos”, recuerda.

Arrancaron con una despensa que se convirtió en mercadito. Un proveedor amigo les ofreció la distribución y venta de vinos en damajuana de una bodega mendocina. “Agarramos la distribución mientras mi señora y mi hermana se hacían cargo del mercadito. Pero llegó un momento en el que no podíamos hacer cargo de los dos emprendimientos. Las empresas nos empezaron a buscar. Entre ellas, Villavicencio, con la que hace 29 años trabajamos y estamos entre sus más antiguos distribuidores del país”, dijo.

El sueño tomaba forma.

Al principio el negocio se centró en un galponcito que alquilaron en el centro. “Después logramos tener un galpón propio, pero también se hizo chico hasta que pudimos tener uno de 800 metros. Y ahora otro más de 200 metros y hace un año tuvimos que alquilar otro de 200 metros cuadrados más. En estos casi 30 años se han ido incorporando otras empresas de productos a nivel nacional de marcas muy reconocida”, dice Toribio.

“También hemos trabajado productos regionales, pero eso va mutando mucho porque tal vez no tienen mucha producción. Nosotros somos subdistribuidores de los vinos de la región. Trabajamos más o menos 50 bodegas nacionales”.

Esta empresa familiar cuenta con 10 o 12 empleados, depende la temporada. “En la administración estamos con mi señora y mi hermana. Pero también nos acompañan mi yerno y mi hijo. Tenemos empleados con más de 20 años junto a nosotros. También con muchos de los que trabajaron aquí actualmente son amigos y clientes. Realmente tenemos un equipo de gente muy buena y soy un agradecido tanto de ellos como de clientes y proveedores”, dice.

Un emprendimiento familiar que siguió creciendo.

En casi 30 años pasaron muchas cosas. Las malas: los vestigios de un sismo que destruyó buena parte de mercadería, robos con destrozos y la experiencia más escalofriante. “Hace dos años sufrí un asalto. Vino un chico con un cuchillo y un revólver. Cuando se iba, después de robarme, me gatilló al pecho. Tuve la suerte de que la bala no saliera. Finalmente la policía lo detuvo. Este trabajo tiene sus cosas lindas y su lado oscuro. Lo positivo es que todavía tengo energía y sigo trabajando. Siempre estamos atrás de cosas nuevas”.

Durante la pandemia las cosas no fueron tan color de rosa, pero fue posible seguir en carrera. “Pudimos cumplir con todos los compromisos. Los empleados venían por turnos rotativos, pero nunca se les dejó de depositar el sueldo completo. Lo bueno es que nos hemos podido acomodar a las circunstancias”, concluyó.