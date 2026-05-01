No tires los diarios viejos: las 3 formas prácticas de reutilizarlos en el hogar

Aunque muchas veces terminan directamente en la basura o en el fuego, los diarios viejos pueden convertirse en un recurso útil para resolver tareas cotidianas dentro del hogar. Uno de los mejores aliados a la hora de mudanzas, el diario papel tiene una textura liviana y su gran capacidad de absorción los vuelven ideales para limpiar, conservar objetos o incluso acelerar procesos naturales.

En un contexto donde cada vez se busca reducir residuos, reutilizar este tipo de papel es una opción simple, económica y efectiva.

Tres usos prácticos para darles una segunda vida

1. Absorber humedad y eliminar olores

Los diarios pueden colocarse dentro de cajones, placares o tachos de basura para absorber la humedad acumulada y reducir los malos olores. Son especialmente útiles en espacios cerrados o poco ventilados.

2. Madurar frutas más rápido

Envolver frutas como bananas, paltas o tomates en papel de diario ayuda a concentrar el gas etileno que liberan naturalmente, acelerando su proceso de maduración. Es un truco muy utilizado en la cocina.

3. Mantener la forma de zapatos y carteras

Rellenar calzado o bolsos con papel de diario permite conservar su estructura cuando no se usan por largos períodos. Además, ayuda a absorber la humedad interna y prevenir olores.

Qué tener en cuenta antes de reutilizarlos

Si bien son soluciones simples, hay algunos cuidados básicos para que funcionen correctamente:

Usar papel limpio y seco: si está húmedo o sucio, puede generar el efecto contrario

si está húmedo o sucio, puede generar el efecto contrario Evitar el contacto con alimentos sin cáscara: la tinta puede transferirse

la tinta puede transferirse Reemplazarlos periódicamente: sobre todo si se usan para absorber humedad

Reutilizar diarios viejos no solo permite ahorrar, sino también aprovechar al máximo un material que suele descartarse rápidamente. Con pequeños cambios de hábito, es posible darles una segunda vida útil y resolver problemas comunes del día a día.