Alberto R. Laría *

El diputado provincial del Pro, Juan Martín, propuso congelar por 180 días las dietas de los representantes del pueblo en la Legislatura rionegrina, en el marco de la ley de Solidaridad Social recientemente promulgada. Con esta iniciativa el legislador quiere contribuir al ahorro y paliar el hambre.

Si la medida de reducción de los costos de la política apunta a una enmienda de la catastrófica situación económica heredada, el diputado macrista debe estimar que la audiencia pública es un universo de simios emocionales, carentes de razón y memoria (Durán Barba), y pretende que no se advierta la impertinencia graciosa de la propuesta.



No es desde el Pro que se están realizando los mejores esfuerzos para socorrer al Estado. Muy por el contrario, se pretende dejar una “capa geológica” de funcionarios de alto rango y más altos sueldos en diversos organismos y ministerios nacionales. Es el caso de los 85 nuevos gerentes VIP incorporados a Vialidad Nacional, durante la gestión de Javier Iguacel. Se obstinan en no renunciar en tanto planta política, si no es a cambio de resarcimientos indemnizatorios millonarios.



Gustavo Arribas, exdirector de la AFI, aumentó la planta de espías en más de 500 miembros y la planta automotriz en 100 vehículos, dedicados al espionaje ilegal (fuente La Nación). Después de las elecciones de las Paso se concretaron los nombramientos. Sabíamos de la compulsión del expresidente por extender la mirada y el oído. El ahora venerado fiscal Nisman lo procesó oportunamente por escuchas ilegales y en esa situación judicial juró como presidente.



El presidente Alberto Fernández debió anular el decreto 788/19 del expresidente Macri, firmado 14 días antes del traspaso de poderes, por el cual se daba continuidad laboral a 3.000 funcionarios jerárquicos/gerenciales. En caso de despido debían ser contemplados cinco años de antigüedad para el cálculo indemnizatorio.



Jorge Macri se resiste a abandonar la presidencia del Grupo Bapro, nombrado por la exgobernadora Vidal. Es el actual intendente de Vicente López, ejerce ese cargo desde 2011, sin renunciar a las dietas. Fue embargado en 2018 por 8 millones de pesos por la jueza federal Arroyo Salgado en una causa en la que se investiga la compra de un departamento en Miami, con fondos sospechados de lavado de activos. La titular de AySa, sociedad del Estado, denunció el contrato por 3 millones de pesos mensuales, que ligaba a la empresa con el Club Boca Juniors. Boca entregaba entradas VIP al Ministerio del Interior que luego distribuía a periodistas amigos.

Igual situación se advierte en Anses, PAMI y Aerolíneas Argentinas. Sergio Massa lo denunció, al tiempo que anunciaba la decisión del presidente Fernández de: “Los que llegan con nosotros, se van con nosotros”. Massa, junto a la presidenta del Senado Cristina Kirchner, firmaron la resolución 001/20 por la que los cargos políticos de la presente gestión cesan al finalizar la misma. Se trata de “terminar con la idea que las plantas temporarias se transformen en permanentes”.



La gestión de Javier González Fraga al frente del Banco de la Nación es hoy motivo de investigación por una turbia maniobra por la que se le otorgó un crédito a la firma Vicentin, una de las mayores cerealeras del país, por 350 millones de dólares. Nunca pagó, se declaró en default el 6 de diciembre. La cifra representa más del 20% del patrimonio computable de la entidad oficial y excede los límites que establece la normativa bancaria. Vicentin es un allegado a Macri y contribuyó con cifras millonarias a su campaña reeleccionista.



Este puñado de referencias a la política depredatoria de los famosos CEO del Pro, no habilita al diputado a realizar propuestas de tan rústica calidad.

El daño generado es mucho y el volumen de dolor esparcido es irreparable.

Cuando la broma se hace desde un lugar de representación pública es doblemente dañina. Agravia y violenta.

*Licenciado en Psicología