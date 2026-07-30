Avanzan las obras en el autódromo de Buenos Aires: «Primero tiene que hacerse una evaluación y luego se verá la chance de F1»

El Moto GP ya tiene confirmada su fecha para el año.

El «Oscar y Juan Gálvez» de Buenos Aires avanza hacia una de las transformaciones más grandes de su historia. El objetivo inicial, la llegada del Moto GP en 2027, aunque en el horizonte se sueña con la presencia de la máxima categoría del deporte motor, la Fórmula 1.

En las últimas horas, el Secretario de Deportes del Gobierno de la Ciudad, Fabián Turnes, participó junto a los medios de comunicación de una recorrida por las obras y dio detalles de cómo avanzan las gestiones sobre el circuito y la infraestructura.

Además, el funcionario señaló que mantienen un contacto fluido con la FIA y que prevén una visita del organismo internacional sobre la parte final del año.

«Con Liberty Media (la empresa dueña de los derechos de F1) estamos en tratativas continúas, ya sea por zoom o mails, aunque no hay prevista una nueva visita. Si hay una pequeña y más técnica en Barcelona aprovechando que Tilke estaba desarrollando la pista en Madrid», comenzó diciendo.

Y agregó, sobre una posible llegada de la FIA: «Las empresas concesionarias también viajaron a España para ver cuestiones más puntuales, pero el contacto está vigente. Estamos evaluando si en octubre o noviembre hay visita de ellos, pero hoy todo es vía virtual”.

De momento, lo único concreto y real es la llegada del Moto GP el año próximo, la categoría reina del motociclismo mundial, que vuelve al país aunque cambiando de escenario: de Termas de Río Hondo al Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires.

EL CAMBIO EN EL GÁLVEZ QUE ACERCA A BUENOS AIRES AL REGRESO DE LA F1



La remodelación del Autódromo Oscar y Juan Gálvez alcanzó el 60% de ejecución y sumó una modificación para aspirar a la homologación FIA Grado 1, requisito técnico indispensable para recibir a la Fórmula 1. La… pic.twitter.com/bfqA5wJ6et — Clarín (@clarincom) July 30, 2026

Y si bien la F1 transita complicaciones en su calendario debido a los conflictos bélicos en Medio Oriente (días atrás se confirmó la vuelta de Malasia), la vuelta de la máxima a Argentina en el corto plazo no parece ser una opción de momento.

Al respecto, Felipe Mc Gough, que días atrás habló en exclusiva con Río Negro, manifestó: «No creo que haya chance para el año que viene. Las charlas con F1 marcaron que el objetivo inicial para Argentina es que se haga la carrera de Moto GP y en base a eso se hará una primera evaluación«.

«Además, primero hay que terminar el autódromo, inspeccionarlo y demás. Recién luego de todo ello se podrá avanzar», aclaró Mc Gough, sobre las futuras negociaciones con Liberty Media.

Actualización de las obras

La remodelación del Autódromo Oscar y Juan Gálvez alcanzó el 60% de su ejecución y sumó una modificación para aspirar a la homologación FIA Grado 1, requisito técnico indispensable para recibir a la Fórmula 1 en el futuro.

La nueva configuración prolongará la recta opuesta sobre el actual kartódromo e incorporará una horquilla antes de la recta principal, con lo que el trazado llegará a los 4,870 metros de extensión y a un total de 15 curvas.

El cambio implica demoler una tribuna y desmantelar el kartódromo actual, que será reemplazado por otro con homologación internacional. También avanzan la instalación de pianos de hormigón, el asfaltado, el túnel de acceso al paddock, los boxes, el Race Control y los sistemas electrónicos de señalización y seguridad.

La variante para MotoGP, en tanto, tendrá 4,3 kilómetros y las primeras etapas de las obras terminarán hacia fin de año.