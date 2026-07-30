Video: así Kristalina Georgieva bailó tango junto a Mora Godoy antes de dejar Argentina

Durante su visita oficial en la Argentina, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, reservó un momento extraoficial para aproximarse a uno de los emblemas culturales más significativos del país: el tango.

La funcionaria del organismo internacional asistió a una exhibición exclusiva en Casa Mora, el estudio que lidera la reconocida bailarina y coreógrafa Mora Godoy, donde optó por involucrarse activamente en la danza.

"¡No podía irme de Argentina sin probar un poco de tango!"



Kristalina Georgieva visitó anoche el estudio de la bailarina Mora Godoy. La directora gerente del FMI también estuvo en la Casa Rosada, el Palacio Libertad y Vaca Muerta. pic.twitter.com/k6ghbrwjJk — Corta (@somoscorta) July 30, 2026

Mora Godoy sobre la visita de Kristalina Georgieva

De acuerdo con lo difundido por la artista argentina, la economista búlgara tuvo una rápida capacidad de aprendizaje durante la sesión del género musical, que se prolongó por alrededor de diez minutos.

En ese lapso, Georgieva logró asimilar movimientos esenciales de la danza como el paso básico, el tradicional «ocho» y el giro, para luego participar de una improvisación en una milonguera que culminó en un clima distendido y de camaradería.

La propia titular de la entidad financiera manifestó posteriormente en sus redes sociales su afinidad por el baile.

El encuentro, diseñado inicialmente bajo un formato estrictamente acotado, se prolongó debido al interés mutuo de las protagonistas, quienes compartieron un espacio de diálogo privado una vez concluida la actividad artística.

Como resultado de la cita, Georgieva recibió como presente una libreta perteneciente a la línea de artículos de la empresaria argentina, manifestando su intención de regresar al país portando el citado anotador bajo la denominación de su «libreta de tango».

El viaje de la titular del FMI por Argentina incluyó una parada por Vaca Muerta. Visitó las instalaciones de YPF en Loma Campana, el bloque que se considera como el kilómetro 0 de la formación hidrocarburífera más importante del país.

Thank you, Governor @Rolo_Figueroa, for the warm welcome to Neuquén. Encouraging to learn how oil revenues are being invested in education and infrastructure to create more opportunities and support long-term growth. pic.twitter.com/jL4DOOU8v4 — Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) July 28, 2026

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