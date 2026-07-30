El STJ avaló el traspaso del servicio de agua de Regina a ARSA y dejó firme la ordenanza

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) rechazó la acción de inconstitucionalidad presentada contra la ordenanza que aprobó la rescisión del convenio por el cual el municipio de Regina prestaba los servicios de agua potable y desagües cloacales. Con esa decisión, dejó firme la norma que permitió el traspaso de la prestación a Aguas Rionegrinas (ARSA).

La demanda había sido impulsada por una concejal de Regina, quien sostuvo que durante el tratamiento legislativo se habían cometido distintas irregularidades. Entre otros argumentos, afirmó que el texto publicado no coincidía con el aprobado por el Concejo Deliberante, que faltaban anexos en el expediente, que era necesaria una mayoría especial para sancionar la ordenanza y que el cambio debía realizarse mediante una licitación pública.

Qué cuestionaba la demanda contra la ordenanza

Al analizar el caso, el STJ recordó que la declaración de inconstitucionalidad constituye una medida excepcional y solo puede dictarse cuando existe una demostración concluyente de que una norma contradice la Constitución. En ese marco, concluyó que ninguno de los planteos presentados logró acreditar esa situación.

Para arribar a esa conclusión, el tribunal examinó el expediente administrativo del Concejo Deliberante, el informe elaborado por la Secretaría Parlamentaria y el registro audiovisual de la sesión en la que se debatió y aprobó la Ordenanza N.º 100/2024.

Los jueces verificaron que el proyecto remitido por el Ejecutivo municipal contenía el acta de rescisión, sus anexos y la adenda, documentación que estuvo disponible para todos los concejales antes de la votación. Además, determinaron que esos documentos coincidían con los publicados posteriormente en el Boletín Oficial.

Los videos de la sesión fueron una prueba clave

El fallo otorgó especial relevancia al registro audiovisual de la sesión, en la que los concejales debatieron durante más de una hora distintos aspectos de la rescisión del convenio, la continuidad del servicio, la situación del personal y los bienes involucrados.

En ese contexto, el STJ destacó que ninguno de los ediles, incluida la concejal que luego promovió la demanda, formuló objeciones durante el debate por una supuesta ausencia de anexos o por un expediente incompleto. Para el tribunal, ello demostró que los concejales conocían el contenido del proyecto sometido a votación.

También descartó que la aprobación requiriera una mayoría agravada y rechazó el argumento referido a la falta de una licitación pública. Explicó que la ordenanza no otorgó una nueva concesión del servicio, sino que aprobó la rescisión del contrato firmado en 2005 para devolver la prestación y los bienes afectados a la Provincia.

El servicio ya está en manos de la Provincia

La decisión judicial ratifica un proceso que ya se encuentra en marcha. Desde marzo de 2025, el servicio de agua potable y cloacas de Regina pasó a ser administrado por ARSA, empresa estatal que financia la operación con fondos provinciales.

En mayo del año pasado, el gobernador Alberto Weretilneck y el intendente Luis Albrieu recorrieron la planta potabilizadora de la ciudad para supervisar las primeras obras del nuevo esquema de gestión. En esa oportunidad, la Provincia transfirió 50 millones de pesos para iniciar la construcción del Colector Cloacal Suroeste y anunció mejoras en la planta, en las redes de agua y cloacas y en el sistema de tratamiento de efluentes, además de la apertura de una oficina de atención al público de ARSA en Regina.