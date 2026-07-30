Dos hombres fueron denunciados por un incidente en Mallín Ahogado que terminó con un caballo herido de bala

Una disputa entre vecinos ocurrido la última semana en el paraje Mallín Ahogado, cerca de El Bolsón, derivó en una denuncia contra dos hombres por amenazas agravadas y una imputación extra contra uno de ellos por esgrimir un arma de fuego y disparar contra un caballo dsel denunciante.

En la audiencia de formulación de cargos efectuada hoy de manera remota la fiscal Yamila Vera expuso una descripción preliminar de los hechos, que fechó entre el 20 y el 25 de julio, y pidió un plazo de investigación de cuatro meses. El juez Juan Pablo Laurence validó esa solicitud y también los cargos penales, definidos como amenazas agravadas por el uso de arma y maltrato animal.

Según lo señalado por la fiscal, los dos acusados mantenían diferencias con el denunciante y “luego de una pelea, uno de ellos habría exhibido un arma de fuego” de modo amenazante, mientras que el otro “colaboró” en esa acción, dirigida a infundir temor. El arma era de bajo calibre y en el contexto del incidente su portador habría efectuado un disparo que alcanzó a un caballo que es propiedad del vecino con quien entabló la disputa.

Según constancias certificadas por un informe veterinario, el proyectil ingresó por la cruz del animal, sin orificio de salida, y le causó “una herida profunda, dificultad para desplazarse y un padecimiento innecesario”. Agregó que el caballo está “en proceso de recuperación” y que por ahora no pueden intervenirlo para sacarle la bala porque correría riesgo de vida.

Para la fiscal, ambos sujetos son “coautores” del delito de amenazas agravadas y solo uno de ellos carga con la imputación accesoria de maltrato. Entre otras evidencias citó la denuncia penal original, sus ampliaciones, el acta policial, aportes de testigos, el informe de una inspección ocular, el secuestro de un arma de fuego que habría sido la empleada en la agresión, registros fotográficos y de video, y el informe veterinario.

La defensa está a cargo del abogado particular Víctor Hugo Massimino, quien no se opuso a la formulación de cargos ni al plazo reclamado. Entre la prueba a producir en lo inmediato fueron citadas nuevas entrevistas a vecinos del paraje y una pericia sobre el arma.

El juez Laurence definió por último -y a pedido de la fiscalía- la imposición a los acusados de una prohibición de acercamiento y contacto con la víctima, “en forma directa o a través de tercera personas”. También tendrán especialmente vedado incurrir en cualquier acto violento contra animales.

Deido a la cercanía de sus viviendas y la existencia de una sola vía de acceso , el juez no fijó una distancia mínima obligatoria, pero sí dijo que ante un encuentro circunstancial los imputados tendrán que evitar cualquier interacción con el denunciante, a riesgo de que se les imponga una medida más severa, con privación de la libertad ambulatoria.