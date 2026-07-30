Un niño de 3 años fue baleado en el cuello con un rifle de aire comprimido en Plottier: cuál es su estado de salud

Un niño de 3 años fue baleado en la nuca con un rifle de aire comprimido en Plottier y está grave en Neuquén

Un trágico y confuso episodio mantiene en vilo a la comunidad. Un niño de apenas 3 años se debate entre la vida y la muerte tras recibir un disparo de arma de aire comprimido en la zona del cuello. Por el hecho, que es investigado por la Fiscalía de Homicidios, se encuentra detenido un hombre de 43 años, pareja de la abuela del menor.



El dramático suceso tuvo lugar el miércoles 29 de julio por la tarde en una vivienda del barrio Mudón 2 de Plottier. Según las primeras informaciones policiales informadas a Diario RÍO NEGRO, la alerta generalizada se encendió a las 16:30 horas, cuando personal de la Comisaría 7° fue notificado desde el nosocomio local sobre el ingreso de un menor de edad con una grave lesión cortante y sangrante en el área cervical.

Minutos más tarde, una comisión policial liderada por el Oficial Subinspector Axel Chaures se constituyó en el hospital para iniciar las primeras actuaciones. Allí, la médica de guardia detalló que el pequeño había ingresado a las 15:15 horas trasladado de urgencia por dos mujeres. Ante la gravedad del cuadro, el niño fue estabilizado y derivado de inmediato en una ambulancia de alta complejidad hacia el Hospital Castro Rendón de la capital neuquina, donde debió ser intervenido quirúrgicamente.

El calibre 6,5 es uno de los de mayor impacto en las armas de aire comprimido.



La hipótesis del «accidente» y un proyectil de alto impacto

De acuerdo al testimonio inicial brindado a los profesionales de la salud, todo se habría desencadenado de forma accidental. Según sus dichos, el novio de la abuela del niño se encontraba limpiando el rifle de aire comprimido cuando el arma se accionó de forma imprevista, impactando directamente en el cuello del nene.

Sin embargo, la justicia actúa con cautela. Fuentes vinculadas a la investigación confirmaron que el arma utilizada no es de un segmento menor: el proyectil extraído es de plomo, calibre 6.5, considerado uno de los de mayor impacto y poder de daño dentro de la gama de armas de aire comprimido.

Los proyectiles calibre 6.5 poseen una masa considerablemente mayor a los tradicionales balines de 4.5 mm, lo que explica la gravedad de la lesión en una zona tan delicada como lo es la zona cervical.



Allanamiento y futuro de la causa

El caso quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Homicidios, encabezada por la fiscal Lorena Juárez y el asistente letrado Maximiliano Jávega. En una rápida respuesta judicial, durante la misma noche del miércoles se llevó a cabo un allanamiento nocturno en la vivienda donde ocurrieron los hechos, logrando el secuestro efectivo del arma en cuestión para someterla a los peritajes correspondientes.

En las últimas horas, una médica forense se presentó en el Hospital Castro Rendón para evaluar la evolución clínica del pequeño tras la cirugía.

El futuro procesal del único detenido (el hombre de 43 años) dependerá exclusivamente de dos factores clave en el corto plazo. Por un lado del informe del estado de salud actualizado del niño y del resultado de las entrevistas y declaraciones testimoniales a la familia que se están tomando en estas horas.

Cómo salió la operación y cuál es el esado de salud del niño

En las últimas horas se conocieron detalles alentadores, aunque dentro de un cuadro que sigue siendo delicado, sobre el estado de salud del niño de 3 años baleado en Plottier. El menor fue sometido a una compleja intervención quirúrgica anoche, cerca de las 23:00 horas, en el Hospital Castro Rendón, con el objetivo principal de extraerle el proyectil de plomo calibre 6.5 alojado en su cuello.

Según informaron fuentes vinculadas a la investigación, la cirugía fue considerada exitosa debido a que los cirujanos lograron retirar el plomo y constataron que, afortunadamente, no se produjo ninguna lesión en la médula espinal.

El niño regresó al hospital de Plottier donde se recupera de la operación realizada en Neuquén.

A pesar de este escenario favorable dentro de la gravedad, el impacto dejó secuelas de consideración: el pequeño sufrió la fractura de una vértebra cervical y presenta una lesión en uno de sus pulmones, ocasionada por el recorrido que hizo el proyectil dentro de su cuerpo.

Actualmente se encuentra estable y los médicos aguardan con cautela el cumplimiento de las primeras 24 horas críticas posoperatorias. Tras la intervención en el nosocomio capitalino, el menor fue derivado nuevamente al Hospital de Plottier, donde continuará con su proceso de recuperación.