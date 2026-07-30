Jornada comunitaria por un centro de salud en Neuquén: Provincia afirma que la obra «está en marcha»

Desde el centro de salud de Neuquén señalaron que los días de lluvia dificultaron la atención. (Gentileza).

Con una muraleada, una olla popular y música en vivo, trabajadores y vecinos de Valentina Norte Rural convocan este viernes 31 de julio a una jornada comunitaria por el Centro de Salud del barrio. «Hace 20 años funciona en tráileres», aseguró la psicóloga Alejandra Fernández. Desde el gobierno de Neuquén aseguraron que «no hay forma de que no se construya» el nuevo edificio y recordaron que la licitación pública para la obra «ya está en marcha».

El equipo de salud describió un escenario cada vez más complejo. En el último mes registraron alrededor de 200 consultas de medicina general, una cifra similar en odontología y cerca de 100 en el área psicosocial. «Aumentan muchísimo las problemáticas económicas de la población, con un impacto negativo en su salud», explicó la trabajadora social Luciana Bravo.

Las profesionales indican que, además de los turnos programados, todos los días se presentan consultas espontáneas por situaciones de violencia, falta de vivienda y falta de comida. «La población con la que trabajamos es muy grande y esto crece de manera exponencial todos los días”, señaló Bravo.

Centro de Salud Valentina Norte Rural: «No podemos garantizar condiciones dignas de atención»

Según el equipo del centro, el dispositivo de salud funciona desde hace dos décadas en tres tráileres montados en un patio perteneciente a la sucesión Fava. Allí se ubican dos consultorios para medicina y salud mental, un tráiler para odontología y otro espacio de uso múltiple que alterna como salón, cocina, depósito y consultorio.

«Es muy difícil sostener los espacios de entrevista cuando no hay un consultorio disponible para atender», planteó Fernández y enfatizó: «No podemos garantizar condiciones dignas de atención».

Las profesionales advirtieron que la estructura ya muestra signos de deterioro grave. «El año pasado, para esta fecha, se cayó un pedazo de techo del centro de salud y a partir de ahí retomamos este proceso de reclamo, que ya es histórico de la población», recordó Bravo.

La atención se divide en tres tráilers. (Foto: Gentileza).

También señalaron problemas de aislamiento térmico y acústico. «Si la gente está en la sala de espera, se escucha lo que se habla dentro de los consultorios, entonces no podemos garantizar la confidencialidad en las entrevistas», agregó la psicóloga.

Las condiciones del barrio agravan el cuadro. Todo el sector se asienta sobre calles de tierra: los días de lluvia se forman lagunas que impiden la circulación y muchos turnos se pierden porque los pacientes no logran llegar a la salita.

El conflicto también incluye la disputa por la localización del futuro edificio. Bravo y Fernández explicaron que el año pasado autoridades provinciales ofrecieron un terreno en el barrio Cuenca XVI fuera del área programa del centro de salud.

El equipo y la comunidad rechazaron esa alternativa por la distancia, las dificultades de acceso y la falta de factibilidad para cloacas. «Es necesario que el centro se construya en el sector donde vivimos y trabajamos, porque las personas ya caminan hasta cuatro kilómetros para llegar y alejarnos más sería contraproducente», sostuvo la trabajadora social.

Remarcaron que la comunidad reclama la expropiación de las tierras donde hoy se asienta el barrio, tanto para asegurar la continuidad del centro de salud en Valentina Norte Rural como para que los vecinos accedan a servicios básicos como el gas. También afirmaron que presentaron pedidos de informes en Casa de Gobierno y proyectos de declaración de utilidad pública en Concejo Deliberante y Legislatura, sin respuestas efectivas hasta el momento.

La actividad de este viernes se extenderá de 10 a 14. Incluirá una olla popular, una muraleada sobre una de las paredes del consultorio y un espacio de asamblea con vecinos y vecinas.

Desde el Ministerio de Salud de Neuquén afirman que la obra ya se licitó

Desde el Ministerio de Salud de Neuquén aseguran que la construcción del nuevo edificio «ya está en marcha». La Licitación Pública Nacional N° 03/2026 fue publicada por la UPEFE y figura como “Centro de Salud. Nuevo edificio. Valentina Norte Rural. Neuquén capital”. La apertura de sobres se fijó para el lunes 10 de agosto de 2026 a las 13, en Casa de Gobierno.

El llamado a licitación prevé un presupuesto oficial de $2.944.597.509,50 y un plazo de ejecución de 300 días corridos. La obra se financiará con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, dentro del Programa de Desarrollo Urbano y Mejora del Hábitat en la Provincia del Neuquén. «Ya no hay forma de que no se construya», insistieron fuentes de Salud.

La cartera sanitaria explicó que existe un obstáculo jurídico para construir en el lugar actual. El predio integra la sucesión Fava, un litigio de larga data que involucra una amplia zona de Valentina Norte Rural. «Por eso no se puede hacer nada desde lo legal», afirmaron. También mencionan que esa condición impide la provisión formal de gas y otras obras de infraestructura.

Agregaron que, además, donde se encuentra ubicado el centro de salud se dificulta el acceso al predio con ambulancias. «Necesitás una vía de acceso y de evacuación más rápida y en mejores condiciones, y hoy no la tienen», indican.

Desde Salud indicaron el edificio nuevo se construirá a «cuatro cuadras y media» del sector actual y niegan que se trate de un traslado a gran distancia. Frente al reclamo de expropiación que impulsan organizaciones y vecinos, desde el gobierno advierten que una expropiación integral de la sucesión Fava podría extenderse durante muchos años y plantean dudas sobre la viabilidad legal de ese camino.

Mientras tanto, la comunidad de Valentina Norte Rural prepara su jornada de murales y olla popular para insistir en que el nuevo edificio se construya «en y para el barrio».