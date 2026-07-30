Maquinaria en la barda de Neuquén: la Municipalidad aclaró que son lotes privados vendidos en 2018

La presencia de maquinaria pesada realizando movimientos de suelo en la barda norte de Neuquén capital encendió las alertas de vecinos, deportistas y transeúntes que habitualmente utilizan los senderos de la zona. Ante la repercusión y las consultas generadas en los últimos días, la Municipalidad de Neuquén emitió una aclaración oficial informando que los trabajos corresponden al 100% a desarrollos dentro de predios de propiedad privada.

Desde la comuna capitalina explicaron el mapa dominial del sector y precisaron que la privatización de esas tierras se remonta a la administración del exintendente Horacio «Pechi» Quiroga, cuando se resolvió retirar esas parcelas del uso público para subastarlas a particulares.

El origen normativo: la Ordenanza 13.748 y el Decreto de 2018

El proceso de desafectación de las tierras públicas en la barda norte se inició formalmente en 2017, cuando el Concejo Deliberante de Neuquén sancionó la Ordenanza 13.748. La normativa autorizó al Ejecutivo municipal de ese entonces a sacar los lotes de la órbita pública y ponerlos a la venta mediante licitaciones.

El esquema de enajenación se completó al año siguiente con la firma del Decreto 0103/18, mediante el cual se reglamentó la subasta de las parcelas. Con esa herramienta legal, el Municipio transfirió la titularidad de los terrenos a compradores particulares, aprobando de antemano los permisos para obras comerciales e inmobiliarias en el sector.

Obras a cargo de privados y vigencia de las escrituras

Al concretarse las ventas y firmarse las escrituras traslativas de dominio entre 2017 y 2018, la tierra pasó legalmente a manos de privados. Por ese motivo, las autoridades municipales recalcaron que cualquier maniobra de camiones, retroexcavadoras o nivelación de terreno observada en el área responde a iniciativas particulares.

«Los dueños están haciendo uso de las atribuciones y derechos que les otorgaron las ventas aprobadas durante el gobierno de Quiroga», indicaron de forma oficial desde el municipio, al justificar por qué la comuna no interviene en las obras en marcha ni se trata de aperturas de calles u obras públicas del Estado local.