26 de junio, la noche del último Elvis

El 26 de junio de 1977, Elvis Presley daba su último concierto. Fue en el Market Square Arena, de Indianápolis, ante unas 18 mil personas. Aunque Presley aquella noche lucía pálido, débil y con sobrepeso, no había nada que alertara su inminente muerte, el 16 de agosto, cuando apenas tenía 42 años. ¿O acaso sí dio una señal? El último show del Rey del rock and roll” fue un espectáculo más de la gira de aquel año que realizaba alrededor de los Estados Unidos, pero, a excepción de los conciertos anteriores, Elvis presentó esa noche en el escenario a todos sus seres queridos.

Para muchos pudo ser la evidencia” de que el cantante sabía que estaba en sus últimos días. Después de esa noche, nunca más volvió a cantar en público y un mes y medio después Ginger Alden, su novia de entonces, lo encontró muerto, en medio de un charco de vómito, en la residencia Graceland, en Memphis, Tennessee.

Fue un domingo, que no resultaría ser un domingo cualquiera, cuando cantó cantó por más de una hora . A mediados de los 70, la etapa de oro de Elvis ya había pasado hacía mucho tiempo: el consumo de alcohol y el exceso de peso dificultaba sus movimientos. Sin embargo, esta vez, Elvis sobresalió. Repasó clásicos como “Can’t Help Falling In Love” y “Hound Dog”, entre una lista de canciones que lo hicieron llegar a lo más alto convirtiéndose en un icono mundial a fines de los 50.

Elvis, durante su último concierto, en Indianápolis.



Fue una noche memorable, la mejor de todas las que incluyeron aquella gira, en el que incluso ofreció una gran versión de “Unchained Melody” (Melodía desencadenada). “Tengo que hacer esto primero”, dijo el cantante tras detener sorpresivamente su actuación. “Este tema que acabo de grabar es una vieja canción llamada ‘Unchainted Melody’. Voy a tocar el piano, así que les pido unos minutos”, comentó. También interpretó de sus clásicos “Always In My Mind” “Blue Suede Shoes”(Zapato de gamuza azul) y “Jailhouse Rock”, (Rock de la cárcel).

Documental sobre la última gira de Elvis, que incluye el show en Indianápolis



Como era una costumbre, al final de su concierto, entre los gritos de sus fans se escuchó que alguien dijo “Elvis has left the bulding” (Elvis ha dejado el edificio). Ya no volvería más a ningún escenario, pero nadie lo sabía aún.

La última grabación que realizó Elvis fue una sobregrabación vocal de «He’ll Have To Go», el 31 de octubre de 1976 en su casa de Graceland. Mientras que la última canción que interpretó el artista en privado fue “Blue Eyes Crying In The Rain” horas antes de su muerte.

Pero, ¿murió realmente? ¿O acaso, como Fabio Zerpa, Andrés Calamaro también tiene razón y el viejo Elvis sigue vivo, “Se escribe cartas conmigo/ Cuando el sol empieza a caer/ Bob Dylan también lo sabe / Pero Bob es muy discreto y no dice nada/ Será mejor así”.