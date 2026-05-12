El PSG de Luis Enrique quiere a Julián Álvarez y prepara una oferta récord

PSG jugará a fines de este mes la final de la Champions League contra el Arsenal pero ya piensa en la próxima temporada y uno de sus grandes objetivos es Julián Álvarez.

El delantero argentino es del gusto de Luis Enrique y tiene las características que valora el DT español. Más allá de su capacidad goleadora, se le destaca la entrega física y el aporte a la presión.

El Atlético Madrid pagó 75 millones de euros al Manchester City por el pase de Julián en 2024. El Colchonero estaría dispuesto a negociarlo ante una buena oferta.

Barcelona también lo sigue de cerca pero la propuesta de PSG sería superadora y el Atlético preferiría venderlo a un club que compite en otra liga.

Los parisinos podrían pagar entre 150 y 200 millones de euros por Julián Álvarez, una cifra que sería muy difícil de rechazar para los madrileños.

Cualquier definición se daría después del Mundial al que el delantero llega como una de las figuras de la Selección Argentina, como lo fue en Qatar 2022.