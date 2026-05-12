Río Negro abrió inscripciones para becas de estudiantes universitarios y terciarios

Las becas universitarias y terciarias de Río Negro son anuales con dos pagos, en agosto y octubre. Foto: Archivo

Estudiantes de carreras universitarias o terciarias con domicilio en Río Negro, asistan a sedes educativas dentro del territorio provincial o fuera de la jurisdicción, tienen posibilidad de acceder a una beca estudiantil del Gobierno provincial.

La ayuda económica es anual y equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil, estimado en 376.000 pesos, con pago en dos veces, en agosto y octubre.

Cómo se realizan las inscripciones

El ministerio de Educación habilitó las inscripciones hasta el 25 de mayo a través de su sitio web oficial (educacion.rionegro.gov.ar) en el botón Becas, mientras que también se pueden realizar consultas en el correo becasrionegro@gmail.com.

Luego, habrá una instancia de entrega de la documentación correspondiente (digital y/o presencial) la cual estará vigente desde el 25 de mayo hasta el 8 de junio en los Consejos Escolares correspondientes al lugar de residencia.

De acuerdo a los establecido por el Consejo Provincial de Becas, que se conformó en abril y prevé el otorgamiento de un 40% más de becas que el anterior, las ayudas económicas están destinadas a estudiantes terciarios y universitarios de gestión pública o privada, que cursen sus estudios dentro o fuera de la provincia.

Un aspecto importante reside en que aquellos estudiantes que hoy cuenten con alguna beca de otra institución o entidad educativa, también podrán inscribirse en este programa.

El ministerio valoró este programa como una «política» pública del Gobierno que «acompaña a las y los estudiantes en su formación y que en este caso brinda la posibilidad de asignar una beca a quienes precisen de ese recurso para poder continuar con sus estudios».

Los requisitos para inscribirse a una beca estudiantil

Quienes quieran anotarse deberán presentar Documento Nacional de Identidad del solicitante y de su grupo familiar; título de Nivel Medio y título analítico o su constancia en trámite, sin adeudar materias al momento de la entrega de la documentación; constancia de inscripción a una carrera de grado de universidades e institutos terciarios de gestión pública y/o privada, y acreditar Plan de Estudios.

También se solicitará constancia de CBU como titular de cuenta; recibos de sueldos del grupo familiar (no deben superar los tres sueldos mínimos, es decir unos 1,2 millones de pesos mensuales), constancia de inscripción al monotributo o como responsable inscripto, según correspondiera; rendimiento académico con la cursada y finales de materias; Certificado Único de Discapacidad (CUD), si lo hubiera; Certificación Negativa de Anses de los miembros del grupo familiar, si los hubiera y Declaración Jurada de domicilio.