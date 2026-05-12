Las tres P del frío: los alimentos que más recomiendan para cocinar y cuidar la salud en invierno

El frío ya empezó a sentirse con fuerza y, junto con las mantas, los guisos y las sopas calientes, hay alimentos que vuelven a convertirse en protagonistas absolutos de la temporada. Entre ellos aparecen tres clásicos que comparten algo más que la inicial: la papa, el puerro y el pomelo.

Las llamadas “tres P del invierno” no solo son parte de muchas recetas típicas de esta época, sino que además aportan nutrientes clave para atravesar los meses más fríos del año. Energía, vitaminas, minerales y sensación de saciedad son algunos de los beneficios que destacan especialistas en alimentación.

Según explicó el Consejo Argentino sobre Seguridad de Alimentos y Nutrición, estos alimentos típicos de estación ayudan a complementar una alimentación equilibrada durante el invierno y aportan nutrientes fundamentales para el organismo.

Papa: el clásico del invierno que nunca falla

Pocas cosas representan tanto al invierno como un buen puré, un guiso o una sopa caliente con papa. Considerada uno de los cultivos alimentarios más consumidos del mundo, la papa sigue siendo uno de los ingredientes más presentes en las mesas argentinas.

Además de ser económica y rendidora, aporta hidratos de carbono, fundamentales para generar energía y mantener el cuerpo caliente durante los días fríos. También contiene vitamina C, vitamina B6, potasio y carotenoides.

En Argentina, la producción se concentra principalmente en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y San Luis, aunque también se cultiva en Mendoza, Tucumán, Salta, Jujuy y Santa Fe.

El dato curioso que pocos conocen

Aunque muchas personas creen que la papa es una raíz, en realidad lo que comemos es un tallo subterráneo modificado, conocido como tubérculo.

Puerro: el ingrediente que transforma cualquier plato

El puerro es uno de esos alimentos que muchas veces pasa desapercibido, pero que cambia por completo el sabor de una preparación. Su gusto suave y ligeramente dulce lo convierte en un aliado ideal para sopas, salteados y purés.

Además, combina perfectamente con la papa en uno de los platos más reconfortantes del invierno: el clásico puré de papa y puerro.

Este vegetal pertenece a la misma familia que la cebolla y el ajo, y aporta agua, fibra, vitamina C, vitamina B6, folatos y potasio. También tiene pocas calorías, por lo que suele aparecer en muchas dietas saludables.

El beneficio del puerro que más valoran los nutricionistas

Además de sumar sabor, ayuda a generar sensación de saciedad y aporta nutrientes importantes para el sistema inmunológico, algo clave en esta época del año.

Otro dato llamativo: del puerro se consume principalmente su bulbo alargado y parte de las hojas.

Pomelo: el cítrico que vuelve cada invierno

Aunque muchas frutas pierden protagonismo durante los meses fríos, el pomelo aparece como una de las grandes excepciones. Su alto contenido de vitamina C lo convierte en uno de los cítricos más recomendados para fortalecer defensas.

Además, aporta vitamina A, vitaminas del grupo B, ácido fólico y minerales como magnesio, fósforo y potasio.

Especialistas también destacan que puede ayudar a mejorar la absorción del hierro cuando acompaña comidas con legumbres o verduras.

Cómo consumirlo en invierno sin sufrir el frío

Para quienes no disfrutan las frutas frías en invierno, existe un truco poco conocido: calentar el pomelo directamente sobre la hornalla hasta carbonizar levemente la cáscara. Luego se pela y puede comerse tibio, incluso con un poco de miel.

El pomelo argentino se cultiva principalmente en Salta y Formosa, aunque también hay producción en Corrientes, Misiones, Entre Ríos, Chaco y Tucumán.

La tendencia de volver a los alimentos de estación

Cada vez más nutricionistas y especialistas en bienestar recomiendan priorizar alimentos de estación por sus beneficios nutricionales y su mejor adaptación al clima.

En ese contexto, las “tres P del invierno” vuelven a posicionarse como protagonistas ideales para cocinar platos calientes, sumar nutrientes y atravesar el frío con comidas simples, económicas y reconfortantes.