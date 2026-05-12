Corrida aniversario de Fernández Oro: así es el mapa de los circuitos del Oro Corre 2026

Fernández Oro se prepara para una nueva edición de “Oro Corre”, la corrida aniversario por los 95 años de la ciudad que se realizará el lunes 25 de mayo. La actividad incluirá un circuito familiar de cuatro kilómetros y una prueba competitiva de 10 kilómetros, con recorridos que atravesarán distintos sectores de la localidad.

Según difundió la Municipalidad en sus redes sociales, las acreditaciones comenzarán a las 9.30 y se extenderán hasta las 10.30. También informaron que la charla técnica será a las 10.45 y la entrada en calor se desarrollará entre las 11 y las 11.15.

Mapa del recorrido y horarios de largada para Oro Corre

La largada de la prueba familiar de cuatro kilómetros está prevista para las 11.30. En tanto, la competencia de 10 kilómetros comenzará a las 12.30, con un circuito más amplio que recorrerá calles céntricas y sectores cercanos a la Ruta 65.

Desde la organización indicaron que la premiación será a las 14.15. También confirmaron que habrá 500 remeras gratuitas destinadas a participantes inscriptos, hasta agotar cupos disponibles para la actividad deportiva aniversario.

El circuito de cuatro kilómetros tendrá un trazado urbano con salida y llegada en inmediaciones del predio principal del evento. El recorrido avanzará por Avenida Cipolletti y calles cercanas al Complejo Sicolo y La Anónima.

Cómo será el circuito competitivo de 10 kilómetros en Fernández Oro

La prueba competitiva de 10 kilómetros incluirá un recorrido más extenso por distintos puntos de Fernández Oro. El mapa difundido por el municipio muestra el paso por calles como Irigoyen, Chile y sectores cercanos al canal y la Ruta 65.

“Oro Corre” forma parte de las actividades organizadas por el aniversario de Fernández Oro y volverá a reunir a corredores, familias y vecinos en una jornada que combinará deporte y celebración durante el feriado del 25 de mayo.