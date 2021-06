9 mil personas vacacionan en Neuquén durante el fin de semana largo

Con el fin de semana largo y la habilitación para poder hacer turismo en Neuquén, hubo personas que aprovecharon a visitar algunos de los destinos de la Provincia. Según comunicaron desde el Ministerio de Turismo alrededor de 9 mil personas viajaron y los niveles de ocupación rondan el 15%.

"Aproximadamente 9000 mil personas han pedido la autorización de poder circular y poder acercarse a algún destino turístico neuquino. Equivale a un 15% en promedio de ocupación", informó la ministra de Turismo de Neuquén, Marisa Focarazzo, sobre los números de la actividad en medio de la segunda ola, durante el fin de semana largo por el Día de la Bandera y el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.

En declaraciones a LU5 especificó que en San Martín de los Andes los niveles de ocupación son entre 20 y 30%, en Villa La Angostura entre 15 y 20%, en Villa Pehuenia de 10% y en Caviahue de 5%.

Señaló que "históricamente este fin de semana largo siempre tiene una ocupación muy moderada, en el año 2019 teníamos una ocupación del 30%" y esto lo relacionó con que el visitante de Neuquén "en general se está preparando para la temporada invernal".

Sostuvo que ante la temporada de invierno que se viene "el sector está muy esperanzado" y anunció que se "está esperando la fecha de apertura desde el Gobierno Nacional ya que necesitamos el tránsito de visitantes de distintas provincias".

Dijo que desde el Ministerio se viene trabajando en la promoción desde febrero en mercados como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fé.

Sobre la temporada en los centros de esquí sostuvo que desde el Ente Patagonia se pidió que puedan asistir turistas extranjeros. "Que ingresen vacunados, en forma de burbuja. Es importante el ingreso de turismo internacional porque es divisas para el país. Se está analizando", apuntó la funcionaria y señaló que será abordado esta semana con autoridades nacionales.

Al respecto de la temporada invernal, apuntó que desde mayo los distintos actores vienen trabajando en protocolos "teniendo en cuenta que habrá personas en ambientes cerrados".

Mencionó que uno de los puntos más importantes que se marcó desde el área de salud provincial "es la ventilación cruzada y la posibilidad de seguir haciendo actividades al aire libre".

Focarrazo Indicó que "hay una gran necesidad y responsabilidad de hacer andar esta Industria que da beneficios no solo económicos sino de dignificación del ser humano porque da trabajo a más de 15 mil personas".

En este contexto expresó que parte de las expectativas están puestas en el avance del plan de vacunación.

Sobre los efectos de la pandemia en el sector mencionó que "fue importante" ya que en el 2020 la industria durante nueve meses no trabajó, en noviembre se logró la apertura y "el flujo económico fue moviéndose paulatinamente, y en enero y febrero fue el máximo ingreso que hubo en la región con más de 7.500 millones de pesos, aunque no subsanó los nueve meses que no se trabajó".

Por último, en la entrevista radial recordó que desde la Provincia se trabaja en el desarrollo del Observatorio Turístico, "para generar un conocimiento mayor" del sector considerando que hay un boom en los destinos ya consolidados y "también en los emergentes" y los datos permitirán direccionar las acciones en post de la actividad.

"El prestador turístico no quiere subsidios. Quiere trabajo. Y el trabajo se genera a través del movimiento de las personas. En Neuquén el turista que viene es fiel, lo conoce y lo elige" señaló la ministra Marisa Focarazzo.