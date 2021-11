Abogada de la comunidad mapuche: «A Elías lo mató la policía o permitió que ingresara gente a matarlo»

«El pueblo mapuche tuvo que trasladar el cuerpo de Elías desde el territorio hasta la ruta donde lo subieron a la morguera para llevalo a Bariloche«. La abogada de la Lof Quemquemtrew, Andrea Reile, advirtió que el lunes pasado, se había acordado con la Fiscalía que el equipo de Criminalística recolectaría las pruebas en el lugar, tras el asesinato de Elías Garay y luego la comunidad realizaría la ceremonia de despedida para que finalmente, se retirara el cuerpo.

«Hubo un altercado en la parte del acampe donde estaba el COER y el fiscal dijo: ‘No subo, bajénlo ustedes´. Le respondimos que nosotros no podíamos porque eso era tema del crimen, que era prueba. Pero dijo que fuera la morguera, que él no iba ir. No entró Lozada ni Criminalística», manifestó Reile, en Radio Nacional El Bolsón.

Dijo que, a partir de los incidentes, en todo momento se intentó «arribar a soluciones pacíficas pese a todo lo que pasó. Todo el tiempo, estuvimos negociando que se respeten los derechos de la comunidad y su territorio». Aseguró que si bien la Fiscalía aceptó retirar el COER, no se cumplió con lo acordado. «Sigue la misma cantidad de policías en el lugar y tuvimos que pedir una autorización para que la mamá (de Garay) entre al lugar a buscar el DNI de su hijo. Es una locura absoluta», manifestó Reile.

Recordó que cuando se inició la causa por usurpación en Cuesta del Ternero, la fiscalía «mandó un allanamiento y tardó menos de dos horas en tomar medidas cautelares. Ahora, no hay sola medida que proteja a la comunidad. Es difícil trabajar con una justicia así».

El martes por la mañana, contó la abogada, «pretendían llevar adelante una nueva audiencia judicial para determinar nuevas medidas cautelares contra la Lof. Me tuve que presentar y pedirles que la suspendan, que hablábamos de una persona fallecida. Decían que era otro legajo. Es difícil mantener la calma».

Según Reile, la comunidad Quemquemtreu siempre estuvo dispuesta al diálogo y «no es una comunidad violenta. No hay un solo policía lastimado. Nosotros tenemos el muerto y un compañero herido«.

Reile se refirió también al enfrentamiento entre manifestantes mapuches y gauchos que participaban de un Festejo por la Tradición, el último domingo en el centro de El Bolsón. «Después del dolor que provocó la muerte del compañero, hubo una manifestación que, es un derecho constitucional y, personas alcoholizadas con armas blancas salieron a agredir. ¿Fue liberada la zona? Están registradas las imágenes pero no secuestraron las cámaras. ¿Y la formulación de cargos a esas personas alcoholizadas y drogadas persiguiendo a otras?«, planteó en la entrevista.

Luego de los incidentes del domingo, Reile dijo que consultó al fiscal si se había secuestrado el drone de la policía a raíz de la denuncia de los integrantes de la comunidad de que habría sobrevolado la zona diez minutos antes de los incidentes del domingo: «Me respondió que no podía aportar esa información. Es difícil trabajar así porque no hay igualdad de condiciones. Lo que pedimos es que dejen al pueblo mapuche proteger al pueblo mapuche».

Respecto a las hipótesis que maneja sobre los hechos del domingo pasado, consideró «A Elías lo mató la policía o permitió que ingresara gente a matarlos».

«No queremos más muertes. Han tildado a la comunidad de violentos. Hay muchos hechos y se atribuyen a las comunidades pero no investigan. Cualquier cosa mala que pasa en El Bolsón son los mapuches. Pero cuando matan a un mapuche, nadie toma una sola medida de protección», concluyó.