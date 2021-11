Qué se sabe hasta ahora del crimen del joven mapuche en Cuesta del Ternero

A tres días del crimen de Elías Garay, el joven mapuche de 29 años asesinado en Cuesta del Ternero, a unos 25 kilómetros de El Bolsón, la investigación judicial está en etapa inicial con varios puntos que se deben determinar para conocer qué ocurrió la tarde del domingo en la lof Quemquemtreu y quiénes son los autores del homicidio.

El caso está en manos del fiscal de El Bolsón, Francisco Arrien, con apoyo de la fiscal jefa Betiana Cendón, que ayer ordenaron una fuerte custodia al testigo clave del homicidio, Gonzalo Cabrera, el sobreviviente de dos disparos de arma de fuego que permanece internado en el hospital Ramón Carrillo de Bariloche.

Los fiscales pudieron acceder al cuerpo de la víctima 26 horas después del homicidio, el lunes por la tarde, pero no se tomaron pericias en el predio porque la escena ya estaba contaminada. Mauro Millán, lonco mapuche de Chubut, dijo que «los peritos no quisieron ir al predio porque consideraban que no estaban dadas las garantías». Horas antes, alrededor de la 1 de la madrugada del lunes, habían ingresado a constatar el deceso de Elías personal de Criminalística y una médica de El Bolsón.

El Ministerio Público precisó que el equipo del organismo «ingresó al campo alrededor de las 16 horas, pudiendo finalmente retirarse alrededor de las 19:15 con el cuerpo de la víctima. En todo momento la intención del Ministerio Público, fue mantener las condiciones de diálogo pacifico que permitieran retirar el cuerpo para poder avanzar en la pesquisa».

En la gestión de mediación del lunes estuvo el fiscal jefe Martín Lozada quien acordó las pautas para el retiro del cuerpo. También se accedió al pedido del apartamiento del grupo especial de la Policía de Río Negro, COER, que custodiaba el lugar. Ese día se produjeron nuevos incidentes entre la comunidad y los uniformados.

Una mujer de la comunidad mapuche frente a un cordón policial ayer por la tarde en Cuesta del Ternero. Foto: Télam/ Alejandra Bartoliche

Cabrera ayer fue trasladado al hospital de Bariloche para seguir con su recuperación. Desde allí emitió un escueto mensaje a través de un video en el que reivindica la recuperación territorial en Cuesta del Ternero, pero nada dijo de lo ocurrido. El joven se recupera de las lesiones que dejaron dos proyectiles, uno en el tórax y otro en el abdomen, y todavía no declaró ante los fiscales.

Los hechos

El testimonio de Cabrera será clave. Hasta ahora referentes mapuches señalaron que el domingo cerca de las 15:30 dos personas vestidas de civil merodeaban en la ocupación y cuando Elías y Gonzalo les consultaron qué hacían en el lugar dijeron estar de caza. Al parecer se produjo una discusión y los sujetos -desconocidos hasta el momento- efectuaron disparos de arma de fuego. Una bala fue letal en el tórax de Elías que murió por shock hipovolémico (desangrado) y otras dos impactaron en el cuerpo de Gonzalo, que sobrevivió y fue trasladado al hospital de El Bolsón de inmediato.

Referentes mapuches indicaron que los sujetos utilizaron armas largas calibre 22. El Ministerio Público no informó oficialmente qué arma fue utilizada ni tampoco la munición. También se reserva los datos de la trayectoria del proyectil que mató a Elías, un punto clave para la investigación. Oficialmente también se indicó que “el cuerpo no presenta ni signos o lesiones defensivas ni golpes en ninguna zona”.

Los referentes mapuches señalaron además que minutos antes de este incidente sobrevoló las tierras ocupadas un drone que sería de la Policía de Río Negro, que mantiene desde hace 55 días una custodia en el predio por orden del juez Ricardo Calcagno de Bariloche.

Fuentes del gobierno confirmaron la existencia de ese drone, pero se desconoce si el material relevado ese día ya está en manos de los fiscales para su análisis.

También desde el gobierno admitieron la presencia de un vehículo color rojo en el lugar aunque se desconocen mayores precisiones respecto del auto y si fue utilizado por los sospechosos para huir del lugar.

Las dos hipótesis de lo ocurrido, hasta el momento, refieren a la presencia de «sicarios» que habrían ingresado al predio con la intención de matar. Esa premisa la reiteran las comunidades mapuches. En el gobierno arrojan también la teoría de una pelea interna.