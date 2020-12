Aborto legal: un diputado "verde" se abstuvo de votar tras sufrir amenazas

Al momento de la votación el diputado del Frente de Todos de Jujuy, Daniel Ferreyra, se abstuvo de votar pese a que había anunciado que lo iba a hacer a favor del proyecto de Interrupción Legal del Embarazo. Así lo había anticipado durante su intervención cuando denunció que él y su hija habían sido amenazados. “No estoy actuando libremente y a la hora de votar me voy a abstener. Les pido disculpas”, dijo.

“No es un buen día para mi”, empezó diciendo esta madrugada minutos después de las 4.30. El diputado contó que más temprano había declarado en una entrevista radial que a pesar de que no se puede dejar de lado el respeto al derecho a la vida, “tampoco se puede ser duro con las mujeres que recurren a un aborto, que sufren a maridos borrachos que les pegan, las violan y las embarazan”, informó TN.

Ferreyra destacó: “El Gobierno tuvo el coraje de plantear este debate pero yo no puedo participar plenamente de él. No puedo dejar de lado lo que me ha pasado”. Y explicó: “Una periodista cotizada no tuvo mejor idea que decir que vendí mi voto. Yo no sé si ella se vendió alguna vez, pero a mí no me pudieron comprar nunca”.

Sin nombrarla, el legislador hizo referencia a las intimidaciones explícitas que la periodista Viviana Canosa hizo a través de sus redes sociales: “Voy a ir casa por casa diputado, a la suya también. Den explicaciones. No se vendan, por Dios. ¡Tengan dignidad!! Usted está a favor de la billetera”.