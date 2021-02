Absolvieron a Trump en el juicio político por la toma del Capitolio

Después de los ataques al Capitolio del 6 de enero que tuvieron en vilo a la democracia estadounidense, Donald Trump fue absuelto en el juicio político que decidía si era culpable de incitar los hechos violentos.

Los senadores que votaron a favor de condenarlo fueron 57 mientras que 43 se pronunciaron en contra. Eran necesarios 67, que representan dos tercios del total de congresistas.

De los 50 senadores republicanos, 7 votaron a favor de condenar al expresidente de su partido.

Con sus cuentas de redes sociales suspendidas, Trump emitió un comunicado después de conocer el resultado de la absolución.

"Esto ha sido otra fase de la caza de brujas más grande de la historia de nuestro país. Ningún presidente pasó por algo así jamás", expresó.

BREAKING: Statement from former Pres. Trump after acquittal: "This has been yet another phase of the greatest witch hunt in the history of our Country. No president has ever gone through anything like it." https://t.co/htOXIOD9lQ pic.twitter.com/kSNuSOO5WZ