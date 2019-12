Abusos sexuales: padres de Conesa marcharon en reclamo de verdad y justicia

Padres de los menores abusados, vecinos y representantes de instituciones de esa localidad y San Antonio Oeste marcharon este jueves por la calles de General Conesa en reclamo de verdad y justicia.

Nucleados en el movimiento "Padres en Lucha" la recorrida se inició en la plazoleta Mariano Ruíz y finalizó frente al colegio María Auxiliadora donde se registraron los casos de abusos por parte de un docente que permanece en libertad a partir de una resolución judicial.

En la puerta del establecimiento se leyó un documento elaborado por los padres, donde se mencionó que “venimos a efectuar una marcha de silencio, porque no nos quedamos en silencio ante tantas cosas que dicen. Como padres de hijos que se han manifestado queremos luz por eso prendemos velas para que la justicia traiga luz sobre hechos tan oscuros".

"Cuando un hijo habla, un padre o una madre escucha, pero por sobre todo actúa, busca saber la verdad, busca siempre que lo peor no haya pasado, pero sí pasó, que el responsable pague. Eso queremos, ni más ni menos que eso, verdad y justicia".

Los padres indicaron que "no vamos a descansa hasta saber qué pasó y una vez que sepamos no vamos a descansar hasta que haya justicia" y agregaron que "lamentamos que el imputado este en libertad, moderada y con pulsera, aunque entendemos que es un proceso no nos gusta, pero respetamos" y "no compartimos muchas cosas de la ley, pero las entendemos, que la ley es la ley y esperamos que se aplique con todo su rigor".

Fuente y foto: FM Latidos