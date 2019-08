Acusarán a seis personas por usurpación en la toma de la Isla Jordan

Este martes se llevará adelante una audiencia en la que la Justicia prevé formular cargos a seis personas por usurpación. Se trata de algunos referentes en la denominada toma de la Isla Jordán, que empezó hace ya varios meses y sigue en pie. Es un terreno municipal.

Daiana Alfonzo es una de las referentes, y aseguró que presentaron un amparo para intentar buscar una vía de negociación. Ella es una de las imputadas y explicó que, además de solicitar ayuda pretenden "acordar una solución con el Municipio", y aseguró que desde la comuna "solo ofrecen bolsas de mercadería, pero eso no nos sirve, nosotros queremos negociar los terrenos".

Desde fiscalía informaron que la audiencia está agendada para las 13 y que allí se formularán cargos contra seis personas por el delito de usurpación. Tras varias instancias de mediación, intervinieron miembros profesionales del Centro Judicial de Mediación (Cejume), pero tampoco lograron una solución.

La postura del municipio es negociar sin la ocupación, pero los referentes de las familias que ocupan el lugar aseguraron que pretenden "negociar el terreno, que era un basurero y no tiene dueño". "Nos quieren dar un lugar atras de El Treinta, pero a los referentes anteriores los hicieron desalojar de esa forma y no cumplieron", disparó.

En ese sentido apuntó contra Joselo Solis, uno de los coordinadores de la secretaría de Desarrollo Humano. "Ofrece cosas y no cumple, solo para desalojar", dijo. "Deberíamos esperar como siete meses, pero no podemos porque no tenemos adonde", argumentó y aseguró que "muchas familias están volviendo a la Isla Jordán, que se habían ido por las promesas" de Solis, agregó.

"Nosotros planteamos que hay gente que se enfermó por el frío, la ultima lluvia nos perjudicó mucho y necesitamos ayuda. Solo nos ofrecen bolsas de comida", se lamentó.

En total hay 32 familias viviendo allí, según contabilizó la referente. Suman cerca de 120 personas actualmente. En la audiencia también acompañaran desde el Foro por la Tierra, con la dirigente Lila Calderón, que llevó adelante las gestiones para regularizar varias tomas de la ciudad. El abogado defensor es Juan Pablo Piombo.