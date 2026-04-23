Tortilla de papas al horno: una versión fácil, rápida y más liviana

La tortilla de papas es un infaltable en la cocina, pero esta variante al horno se presenta como una opción ideal para quienes buscan algo más saludable sin resignar sabor. A diferencia de la receta clásica, evita la fritura, reduce el uso de aceite y simplifica la preparación.

Es una alternativa perfecta para resolver una comida casera en poco tiempo. Con ingredientes simples y un procedimiento sencillo, se puede tener lista en menos de una hora.

Cómo hacer tortilla de papas al horno: paso a paso

Ingredientes

4 papas medianas

1 cebolla (opcional)

5 huevos

2 cucharadas de aceite

Sal y pimienta a gusto

Paso a paso

Primero, pelar y cortar las papas en rodajas finas o en cubos pequeños, según preferencia. Luego, cortar la cebolla en tiras.

Colocar ambos ingredientes en una fuente apta para horno, sumar el aceite y mezclar bien para que todo quede impregnado. Llevar a horno precalentado a 180 °C durante unos 20 a 25 minutos, hasta que las papas estén tiernas.

Mientras tanto, batir los huevos en un recipiente con sal y pimienta. Una vez listas las papas, incorporarlas a la mezcla de huevo y unir bien.

Volcar la preparación nuevamente en la fuente o en un molde y llevar otra vez al horno durante 15 a 20 minutos, hasta que la tortilla esté firme.

Antes de servir, dejar reposar unos minutos. Para una textura más jugosa, se puede retirar cuando el centro aún esté levemente húmedo. También admite variantes, como agregar queso o verduras.

Esta versión al horno no solo reduce el uso de grasa, sino que además resulta más práctica y genera menos desorden que la preparación tradicional.