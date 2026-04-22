Tensión por el PAMI en Neuquén: entre garantías de atención, reclamos de deuda y denuncias de vaciamiento

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El director ejecutivo del PAMI, Esteban Leguizamo, aseguró que la atención de la obra social está plenamente garantizada en todo el país.

El funcionario salió al cruce de los cortes en las prestaciones y explicó los recientes cambios en la modalidad de pago a los profesionales, un punto que había generado ruidos con las asociaciones médicas.

Leguizamo detalló que se implementó un sistema de «cápita cerrada» para los médicos de cabecera, elevando el pago por afiliado de $950 a $2.100, lo que representa un incremento del 120%.

«Es un abono fijo mensual, se atienda o no al afiliado», aclaró y justiticó la eliminación de pagos adicionales tras detectar irregularidades en auditorías previas.

Al ser consultado por la Red Neuquén, respecto a la Patagonia, reconoció que la región tiene aranceles diferenciales por su alto costo de vida, pero admitió que las actualizaciones han quedado ligeramente por debajo de la inflación, tema que mantiene en vilo a las clínicas privadas neuquinas.

«Vamos a pagar la deuda a Neuquén»

Sobre el conflicto con el sistema público de salud de Neuquén —que reclama una deuda histórica de $1.500 millones—, el titular del PAMI fue tajante: «La deuda la vamos a pagar».

Sin embargo, supeditó el desembolso a que la provincia regularice la documentación respaldatoria y firme los nuevos contratos para evitar la duplicidad de pagos. Para Leguizamo, el sistema de salud provincial es un aliado estratégico, especialmente en zonas donde no existe oferta privada para los jubilados.

Finalmente, el funcionario reflexionó sobre el desafío demográfico que enfrenta la obra social. Con un récord de afiliados que superan los 80 y 100 años, Leguizamo evitó hablar de «carga» y prefirió referirse a un «estrés» lógico de los sistemas previsionales modernos.

«El ciudadano sigue eligiendo el PAMI al jubilarse», afirmó, destacando que el foco actual de su gestión está en ordenar la administración para eficientizar los recursos finitos sin resentir la calidad de atención del adulto mayor.

El director ejecutivo del PAMI, Esteban Leguizamo, aseguró que la atención de la obra social está garantizada en todo el país, al salir al cruce de más recortes en las prestaciones y defender los cambios implementados en el sistema de pagos a profesionales.

Leguizamo reconoció que en regiones como la Patagonia existen aranceles diferenciales por el costo de vida, aunque admitió que los aumentos quedaron por debajo de la inflación, lo que mantiene abierta una discusión con prestadores privados y refleja una situación de tensión con clínicas.

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El ministro de Salud, Martín Regueiro, fue contundente al advertir que el sistema público no puede seguir absorbiendo costos que corresponden al PAMI, señalando que una parte significativa de la atención a jubilados recae hoy sobre hospitales provinciales.

Según detalló, uno de cada cinco pacientes internados pertenece a la obra social, proporción que puede escalar al 30% en algunos centros como el hospital Heller, lo que configura un cuadro de sobrecarga hospitalaria.

Desde Nación, Leguizamo aseguró que la deuda será saldada, aunque condicionó el pago a la regularización de documentación y la firma de nuevos convenios que eviten superposiciones, destacando el rol del sistema público como un aliado estratégico.

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Jubilados denuncian deterioro en la atención

En paralelo, organizaciones de jubilados plantean una mirada crítica sobre la situación del PAMI en la provincia, advirtiendo sobre un proceso de deterioro en la calidad del servicio y un posible vaciamiento del sistema.

El referente de Jubilados Insurgentes, Juan Justiniano, sostuvo en diálogo con radio UNCo CALF que el nuevo esquema de pagos provocó una salida de médicos de cabecera, dejando a muchos afiliados sin atención primaria y generando incertidumbre en tratamientos crónicos.

También cuestionó el cierre de oficinas en sectores como el oeste neuquino, lo que obliga a los afiliados a trasladarse largas distancias, y denunció dificultades en los sistemas digitales de turnos, que resultan poco accesibles para adultos mayores, evidenciando una exclusión digital.

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Un sistema bajo presión creciente

A pesar de las diferencias, tanto desde Nación como desde la provincia coinciden en que la atención está garantizada, aunque bajo condiciones cada vez más exigentes para el sistema sanitario, que enfrenta un escenario de alta demanda sostenida.

Leguizamo, en ese sentido, evitó hablar de una “carga” y prefirió referirse a un “estrés” propio del crecimiento de la población afiliada, que incluye cada vez más personas mayores de 80 y 100 años, lo que incrementa la presión sobre recursos limitados.

Mientras tanto, desde el sistema público neuquino remarcan que continuarán atendiendo emergencias sin restricciones, aunque advierten que el actual esquema resulta difícil de sostener en el tiempo, en un contexto donde convergen reclamos económicos, cambios de gestión y demandas sociales.