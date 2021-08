¿Adónde va el dinero de los cajeros?

El día 19 de agosto de 2021, realizo dos depósitos en el cajero automático inteligente para bancos en general que funciona en BPN, sucursal Junín de los Andes, hacia mi cuenta de Banco Nación, y al comprobar en mi homebanking luego, sólo se acreditó el segundo depósito. Me acerco a dicha sucursal el viernes 20 con los comprobantes de dichos depósitos y el resumen de mi cuenta de Banco Nación para saber qué sucedía. Me atiende un empleado de la institución explicándome que se va a solucionar y seguramente veré el dinero en mi cuenta la semana próxima, ya que se trata de un banco diferente. Como necesitaba pagar unas cuentas, vuelvo a hacer un depósito el sábado 21 en el mismo cajero inteligente que se supone realiza la transferencia inmediata a la cuenta correspondiente y nuevamente compruebo que no ingresa el dinero a mi cuenta, mediante el homebanking.

Resulta muy extraño el funcionamiento del cajero ya que justamente está preparado para realizar transferencias inmediatas.

Lamentablemente es muy confuso el proceder del BPN de Junín de los Andes, como así también la información brindada por su empleado.

Hoy 24 de agosto del 2021 siendo las 20hs. aún no han depositado mi dinero en la cuenta correspondiente del Banco Nación. Han ocurrido anteriormente varias situaciones raras en el BPN de Junín de los Andes. Es lamentable que sucedan estas cosas.

Liliana María Ramona Sobrero

DNI 11.557.947



JUNÍN DE LOS ANDES