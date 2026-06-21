Maradona, Grecia y un grito eterno: el último gol de Diego con la camiseta argentina en un Mundial

El 21 de junio de 1994, Diego Armando Maradona marcó por última vez con la camiseta de la Selección Argentina. Fue en el triunfo 4-0 sobre Grecia, en el debut albiceleste en el Mundial de Estados Unidos. Con su zurda intacta, el Diez clavó un remate al ángulo y protagonizó un festejo que quedó grabado para siempre: una corrida desenfrenada hacia la cámara y un grito de euforia que se transformó en una de las imágenes más emblemáticas de su carrera.

A 32 años de aquel momento, la Asociación del Fútbol Argentino recordó el gol en sus redes sociales. “Un día como hoy, pero de 1994, Diego Maradona le marcó a Grecia su último gol con la camiseta de la selección argentina”, publicó la cuenta oficial.

#Reconocimiento Un día como hoy, pero de 1994, Diego Maradona le marcó a Grecia su último gol con la camiseta de la Selección @Argentina 🇦🇷 pic.twitter.com/3j3smWrQOu — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 21, 2026

El tanto tuvo un valor especial por todo lo que representó. Fue el cierre goleador de Maradona con la Selección, el último de sus ocho goles en Copas del Mundo y una de las postales más luminosas de su regreso a la máxima cita del fútbol tras años turbulentos.

Más de 54 mil espectadores colmaron el Foxboro Stadium, en Massachusetts, para presenciar el debut del equipo dirigido por Alfio Basile. Argentina ya ganaba 2-0 gracias a un doblete de Gabriel Batistuta cuando, a los 15 minutos del segundo tiempo, llegó una jugada que quedó grabada para siempre.

Fernando Redondo inició la acción con una combinación de primera junto a Abel Balbo, Claudio Caniggia y el propio Maradona. La pelota volvió a los pies del capitán, que sacó un potente remate de zurda al ángulo para decretar el 3-0 parcial. Más tarde, Batistuta completaría su triplete para el 4-0 definitivo.

Sin embargo, el gol es inseparable de su festejo. Tras la definición, Diego corrió directamente hacia una de las cámaras de televisión. Con los ojos desorbitados y los puños apretados, descargó una mezcla de euforia, alivio y felicidad que terminó convirtiéndose en una de las imágenes más icónicas de los Mundiales.

La explicación de Maradona por el festejo del gol

En el libro México 86. Mi Mundial. Mi verdad. Así ganamos la Copa, Maradona dio su propia versión del gol. «Llegué al Mundial limpio como nunca. Sabía que era la última oportunidad de decirles a mis hijas: ‘Soy un jugador de fútbol y si ustedes no me vieron, me van a ver acá’. Por eso grité el gol contra Grecia como lo grité. No necesitaba droga para tomarme revancha y para gritarle al mundo mi felicidad”, escribió.

Con el paso de los años, aquel gol adquirió un significado aún más profundo. No solo fue el último de Maradona con la Selección Argentina, sino también el último de su carrera en una Copa del Mundo.

La ilusión de un nuevo capítulo duró poco. Días después del triunfo sobre Grecia, Argentina venció a Nigeria y Maradona volvió a ser figura. Sin embargo, un control antidopaje positivo por pseudoefedrina lo dejó fuera del torneo y cambió para siempre el destino de aquella Selección.