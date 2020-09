Advierten que Centenario ocupó su última cama y piden volver a Fase 1

"Estoy por ocupar la última cama", confirmó el delegado de Siprosapune en Centenario, Juan Ferrari. Así se encuentra la situación en el hospital Natalio Burd: "saturadísima". El sindicalista enfatizó que, lejos de querer generar pánico, "hay que decirle la verdad a la gente". Según sostuvo, es hora que el Gobierno provincial "se haga cargo de esta crisis sanitaria tremenda" y tome decisiones fundamentales. "En Neuquén hay que volver a una fase de aislamiento como la de marzo", aseveró.

Esta mañana la secretaria gremial de Siprosapune, Noemí Alemany, informó que seis personas esperaban por un respirador en Neuquén. Ferrari ratificó los dichos de su compañera y contó que ayer a la noche tenían que trasladar a pacientes severos internados en el nosocomio local al hospital Castro Rendón, pero no pudieron porque no había lugar en la Unidad de Cuidados Intensivos.

"En Centenario no hay terapia intensiva", por lo tanto no hay camas con asistencia respiratoria mecánica. El gremialista explicó que el sistema de salud de la ciudad depende necesariamente del nivel de ocupación de la capital, para asistir con respirador a sus pacientes con coronavirus. Actualmente, en la localidad, hay 415 casos activos.

Agregó que con el aumento exponencial de casos del último mes, tampoco cuentan con suficientes insumos y fármacos. "Nos quieren mandar insumos para un tercio de los pacientes que manejamos ahora", recalcó Ferrari.

Hoy por la mañana, la capacidad del hospital Natalio Burd llegó a su límite. Ferrari informó que un paciente ocupó la última cama disponible, aunque explicó que la enfermedad es muy dinámica y que en las próximas horas podrían desocuparse otras unidades de internación. Recordó que en el nosocomio local sólo se atiende a "pacientes graves y severos", pero que los "muy severos", que necesitan asistencia respiratoria mecánica, deben ser trasladados a la capital neuquina.

"La pandemia nos está pasando por encima", aseveró y afirmó que la provincia ya entró en el peor momento de la pandemia. Explicó que ya no se puede hablar de picos, porque el paso del tiempo demostró que la gente se sigue muriendo y continúan aumentando los casos: "Esto puede mejorar o empeorar".

Pero el sindicalista aseveró que el panorama no se vislumbra muy favorable ante la "negación" del Gobierno Provincial y la falta de medidas concretas para aminorar la cantidad de contagios diarios, hoy con un promedio de 200 nuevos infectados por jornada. Sostuvo que las autoridades deben tomar la decisión de volver a un asilamiento estricto como el de marzo.

Sin embargo, recalcó que esa medida tan necesaria no llega aún porque los funcionarios no quieren asumir el costo político: "Le dicen a la gente que está todo bien. Eso es demagogia pura". Advirtió que si las decisiones no se aplican a tiempo, "la gente se va a morir en sus casa".

"Todos los hospitales y clínicas deben ser unidades covid"

Ferrari explicó que a principio de la pandemia se diseñó un plan escalonado para que los centros de salud se vuelvan "unidades covid" a medida que crecía la demanda. Señaló que todavía hoy hay clínicas y hospitales que "no son covid", que ya deberían empezar a recibir pacientes diagnosticados con coronavirus.

Enfatizó que el recurso humano está "estresado, saturado y desgastado" y que "a esta altura", el Gobierno no puede "darse el lujo" de mantener centros de salud, ya sean públicos o privados, libres de casos confirmados del virus.