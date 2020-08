Advierten que Gennuso no tiene un plan para el grave déficit habitacional de Bariloche

Los concejales de las comisiones de Gobierno y Legales y de Obras y Planeamiento del Concejo Municipal escucharon este viernes opiniones y propuestas de representantes de la junta vecinal del barrio Lago Moreno y de referentes de organizaciones sociales, en relación al proyecto de ordenanza que el bloque oficialista impulsa para vender en un remate 5 lotes de la Municipalidad de Bariloche.

El gobierno del intendente Gustavo Gennuso prevé recaudar con el remate de esos 5 lotes unos 20 millones de pesos, que destinará, según el proyecto de ordenanza oficial, a un nuevo fondo de reactivación económica con la misión de realizar obras de infraestructura para loteos sociales.

Tomás Guevara, que es investigador del Conicet y especialista en políticas habitacionales y urbanas, participó del encuentro que se hizo por videonconferencia. Tras la reunión. informó que su cuestionamiento y el de la Mesa de Tierras al proyecto de ordenanza del oficialismo es que “no contiene un plan habitacional”. Y así se lo plantearon a los concejales.

Guevera dijo que el proyecto oficial “no contiene un diagnóstico, un plan detallado con objetivos, metas, plazos, que pueda ser controlado y evaluado como cualquier política pública”, explicó Guevara a Río Negro. “Recién una vez que uno tiene el diagnóstico y el plan, busca las fuentes de financiamiento”, sostuvo.

Y afirmó que justamente por la magnitud del problema habitacional en Bariloche esas fuentes “deben ser diversas”. “Existen 10 mil hogares con déficit habitacional, 3.500 hogares con restricciones en acceso a servicios básicos, 800 hogares nuevos que se crean cada año que demandan una solución habitacional”, afirmó Guevara.

Opinó que el proyecto que impulsa Juntos en el Concejo Municipal es “aislado, sin un plan, sin diagnóstico, que va a recaudar nada más que 20 millones de pesos, que es una gota en el océano”.

El verano pasado, varias familias tomaron de terrenos en Bariloche. (Foto: Marcelo Martínez)

Sostuvo que una propuesta que tiene ese único objetivo “genera una dinámica que se vio hoy claramente en la comisión, donde diferentes sectores y barrios de la ciudad se disputan los magros recursos que se van a generar”.

Mencionó que este viernes hubo representantes de Juntas Vecinales del Oeste “pidiendo obras de infraestructura, estuvo la Mesa de Tierras pidiendo obras en barrios y nuevos loteos”. Y recordó que días atrás la referente del barrio 29 de Septiembre salió “aportando firmas” en apoyo a la iniciativa de Gennuso. Después, agregó Guevara, “salió el referente del barrio Arrayanes criticando esas firmas”.

“Cuando el Estado se retira y no hay un plan, se genera conflicto y quiebres en la comunidad”, advirtió.

“La responsabilidad del Estado, y en particular ahora de los concejales, es generar ese plan y priorizar acciones y poner plazos”, afirmó. “Sin diagnóstico, sin plan, sin metas. No se sabe dónde, cómo, cuándo y qué van hacer con esa plata”, observó.

“Nosotros tenemos una propuesta que construimos con la Mesa de Tierras y los concejales designados frente al Consejo Social de Tierras, Julieta Wallace y Gerado Del Río, que se expresó en un proyecto de ordenanza 53-2020 que está presentado hace meses en el Concejo y el oficialismo no quiere dar la discusión”, planteó Guevara.

“En concreto lo que se le planteó a los concejales del oficialismo es que ellos son los responsables de plantear una política pública y que en todo caso la oposición pueda acompañar, y que las organizaciones y sectores de la comunidad puedan acompañar”, resumió.

Los concejales de Bariloche escucharon los planteos de vecinos de la ciudad por el proyecto oficial que pretende sacar a remate 5 lotes para recaudar fondos. (Foto Gentileza)

En el comunicado que enviaron esta tarde de viernes desde el Concejo Municipal aseguraron que los concejales escucharon al presidente de la junta vecinal de Lago Moreno, Gastón Mighella, la secretaria, María Cecilia Suss y el tesorero, Luis Rossi. También, al secretario de Ambiente y Desarrollo Urbano del municipio, Pablo Bullaude.

Afirmaron que los representantes de la junta vecinal Lago Moreno “expresaron que están a favor de la propuesta impulsada desde el Ejecutivo municipal, siempre y cuando se respeten una serie de puntos”.

“En este sentido, pidieron que los lotes se vendan de manera individual y que con parte de lo recaudado se puedan contemplar obras en el sector”, manifestaron.

“Asimismo, expusieron sobre obras del oeste que son necesarias, para que se pueda avanzar en su planificación y concreción”, afirmaron en el comunicado.

Dijeron que en un segundo módulo de la reunión virtual participaron la vecina Bibiana Alonso, en representación de la Fundación Gente Nueva y Guevara, “quienes expresaron su descontento con el proyecto y aportaron una serie de interrogantes y cuestionamientos, los cuales serán merituados por los concejales y se buscará la información correspondiente junto al Departamento Ejecutivo”.

El presidente de la comisión de Obras, el oficialista Gerardo Ávila, dijo que las observaciones expuestas por los vecinos serán analizadas. Aclaró que la modalidad de cobro de la venta de los lotes se puede debatir para garantizar que no se devalúen, resaltando que el objetivo de la propuesta es concretar obras de infraestructura en terrenos sociales.

Informaron que participaron de la comisión los concejales Gerardo del Río (PUL), Norma Taboada (JSRN), Julieta Wallace (FdT), Ariel Cárdenas (BxC), Roxana Ferreyra (FdT), Pablo Chamatropulos (POBAR) y Marcelo Casas (FdT).