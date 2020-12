Advierten sobre los riesgos de mirar el eclipse solar

Desde el ministerio de Salud de Neuquén advierten sobre los peligros de exponerse al eclipse solar sin los recaudos necesarios. Aconsejan no observar el fenómeno meteorológico sin protección y los filtros adecuados. Desde el servicio de oftalmología del hospital Castro Rendón recomiendan no mirar al Sol de manera directa, tanto con o sin eclipse, a menos que se cuente con los materiales adecuados.



Otra de las recomendaciones es evitar mirarlo a través de cámaras fotográficas, teléfonos, binoculares, telescopios, lentes de sol, radiografías o filtros caseros. Ninguno de estos elementos detiene “la totalidad” de las radiaciones emitidas por el Sol.



Para disfrutar de forma segura el histórico acontecimiento del próximo lunes, es imprescindible utilizar lentes que cuenten con etiqueta ISO 12312-2. “Estas no deben presentar rayas ni perforaciones y no deben tener una antigüedad mayor a los tres años”, indicaron desde salud pública. También, se pueden utilizar máscaras de soldador de grado 14 o superior. La observación no supere los 30 segundos.



Los riesgos de exponerse sin cuidados son: disminución de la visión, alteración en la percepción de los colores y formas; y aumento en la frecuencia de patologías de la superficie del ojo, cataratas y ceguera.



El eclipse solar se producirá el próximo 14 de diciembre en Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay. Neuquén serán una de las provincias que podrá ser visto en su totalidad. El lugar donde mejor se podrá disfrutar es en Piedra del Águila, pero también en varias localidades de la región.



Desde el servicio de Oftalmología del Hospital Castro Rendón señalaron que durante este fenómeno hay un breve y único momento en el cual es seguro mirar directamente al Sol y es cuando la Luna bloquea completamente al Sol.

A partir del instante en el que la Luna comienza a desplazarse de la cara del Sol, indicaron las profesiones del servicio, se deberán volver a aplicar las técnicas seguras para ver el eclipse. Las médicas oftalmólogas Mirlay Rodríguez y Natalia Rosalía Racigh aclararon que el ojo no posee sensores de dolor, lo que le impide saber a las personas que el daño está sucediendo.